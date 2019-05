Maroto pide el voto para que el PP sea el "contrapeso" a un PSOE que se apoya en los que "odian a España"

Actualizado 24/05/2019 20:26:11 CET

Alonso reivindica la "solvencia" del PP y critica la falta de "carisma" de los candidatos municipales del PNV

VITORIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha pedido el voto de los ciudadanos para que el Partido Popular pueda actuar, desde los gobiernos municipales y autonómicos, como "contrapeso" del Ejecutivo central del PSOE, del que ha denunciado que tiene como socios "a todos los que odian a España".

Maroto ha participado este viernes en el cierre de campaña del PP, en el que también han intervenido el presidente del Partido Popular de Euskadi, Alfonso Alonso, y las candidatas a las alcaldías de Bilbao, Raquel González, y Vitoria, Leticia Comerón.

El 'número tres' del PP ha asegurado que este partido va a protagonizar una "remontada" en las elecciones autonómicas, municipales, forales y europeas del domingo. Maroto, que se ha mostrado "optimista" sobre las perspectivas electorales de su partido, ha querido trasladar un mensaje de "ilusión" a los simpatizantes del PP.

El vicesecretario de Organización de los 'populares' ha apelado a la "moderación" y a la "proximidad" como forma de hacer política, evitando en todo momento las posiciones "radicales" y con el objetivo de aglutinar "una mayoría social".

Al igual que muchos otros dirigentes, Maroto ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por el saludo y el breve intercambio de palabras que tuvo el pasado martes en el Congreso de los Diputados con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva por posibles delitos relacionados con el proceso soberanista catalán, pero que pudo abandonar la cárcel durante unas horas para participar en la sesión constitutiva de la Cámara Baja.

"INDIGNADO"

Maroto ha asegurado que "muchos" socialistas "no entienden" que Sánchez "salude a una persona que viene de la cárcel, diciéndole 'tranquilo, que tenemos que hablar'". "A mi eso me indigna", ha asegurado. El dirigente del PP ha afirmado que "muchos socialistas" no se sienten "representados" por esa forma de actuar de Sánchez.

El vicesecretario de Organización del PP ha advertido de que no se puede tener un Gobierno de España "dirigido por un presidente cuyos socios son todos los que odian a España". Por ese motivo, ha afirmado que las elecciones del domingo son una oportunidad para que el PP, desde los gobiernos municipales y autonómicos, actúe como "contrapeso" del Ejecutivo socialista.

DÍA "DIFÍCIL"

Por su parte, Alonso ha reconocido que el 28 de abril, jornada en la que el PP sufrió el mayor retroceso electoral de su historia, fue un día "difícil". No obstante, ha asegurado que en los últimos días, ha percibido una mayor "ilusión" en su partido, puesto que "la gente vuelve a confiar en nosotros".

"Que nadie infravalore al PP, que es capaz de movilizar a mayorías sociales". Alonso ha destacado que el Partido Popular es una "garantía de solvencia, seriedad y trabajo". Además, ha afirmado que en Vitoria hay que "cambiar las cosas", y ha expresado su confianza en la capacidad de Comerón para sacar del "estancamiento" a la ciudad.

Alonso, que ha subrayado que al actual alcalde y candidato del PNV a la reelección, Gorka Urtaran, "le puso Bildu", ha vaticinado que el PP logrará "darle la vuelta a la ciudad" en la próxima legislatura.

Además de cuestionar la gestión y el perfil de Urtaran, Alonso ha extendido sus reproches a los alcaldes de Bilbao, Jose Maria Aburto, y San Sebastián, Eneko Goia. "Los alcaldes del PNV no son unos líderes carismáticos conocidos", ha manifestado.

IDENTIDADES "COMPATIBLES"

El líder de los 'populares' vascos ha subrayado que el PP es "la alternativa al PNV", y la opción capaz de aglutinar a "todos aquellos que sienten que su identidad de vascos y españoles es compatible". "Puede que no esté previsto, pero vamos a ganar estas elecciones; vamos a dar la sorpresa", ha asegurado.

Por su parte, Raquel González ha afirmado que cuando el PP "gane" en Bilbao, gestionará el Ayuntamiento "de la mejor forma posible", ya que su partido "sabe llegar a acuerdos y ofrecer las mejores soluciones". "Se puede ser de Bilbao y no ser del PNV", ha afirmado.

A su vez, Leticia Comerón ha reiterado su compromiso con situar a Vitoria "por encima de todo", y ha advertido de que Urtaran es "independentista". La candidata a la Alcaldía ha asegurado que el PP es la "alternativa" al nacionalismo en la capital alavesa.