Podemos ve al Gobierno Vasco "infantil" e "incapaz de gestionar su minoría"

Afirma que, si buscar apoyos para sacar una iniciativa adelante" es actuar de manera coordinada, ayer "sí" se hizo en el Parlamento

El secretario general de Podemos Euskadi y parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha asegurado que el Gobierno Vasco es "incapaz de gestionar su minoría" y ha calificado de "infantil" la reacción del Ejecutivo después de que este jueves la oposición votara conjuntamente en el Parlamento en torno a una iniciativa sobre indemnizaciones por jubilación anticipada a docentes.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez se ha referido, de esta manera, al hecho de que este jueves PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos unieran sus votos en el Parlamento Vasco en favor de la tramitación de una proposición de ley para devolver a los docentes vascos de la enseñanza pública no universitaria las primas e indemnizaciones por jubilación anticipada que les fueron retiradas por los recortes en el gasto público en el periodo de la crisis.

Sobre la posibilidad de que se esté produciendo una acción coordinada con PP y EH Bildu para desgastar al Gobierno, Martínez ha indicado que su partido está haciendo "oposición" que es su "trabajo".

El dirigente de Podemos Euskadi ha afirmado que existe un Gobierno que es "incapaz de gestionar su minoría e incapaz de gestionar la pluralidad del Parlamento y de comprender que tiene que contar con una de las fuerzas de la oposición para sacar acuerdos adelante".

"Y también es incapaz de comprender cuál es el trabajo de la oposición, que es señalar los errores del Gobierno, impulsar acciones para el Gobierno, impulsar acciones legislativas, proposiciones no de ley, lo que hace la oposición en cualquier Cámara democrática", ha destacado.

En este sentido, ha manifestado que, "de manera coordinada o no", cuando un tema es "relevante y es beneficioso" para la ciudadanía, "a veces es fácil encontrar apoyos para sacarlo adelante" como ocurrió este jueves.

Preguntado si en el caso de ayer fue coordinado, ha indicado que, "si buscar apoyos para sacar una iniciativa adelante" es hacerlo de manera coordinada, "sí".

"Cómo se sacan las iniciativas adelante si no es buscando apoyos en otras fuerzas políticas, ¿qué otra forma hay de hacerlo?, ¿buscando la bendición del Gobierno siempre? Es lo que les gustaría a ellos, rogándoles que nos apoyen para poder sacar una iniciativa, pues no, cuando sabemos que el Gobierno no va a apoyar una iniciativa y sabemos que la oposición cuenta con la mayoría hacemos política, trabajo político y buscamos todos los acuerdos necesarios para sacar una iniciativa adelante que beneficia a muchísimas personas", ha explicado.

Lander Martínez ha asegurado que "el que no entienda que la política es eso, desde luego, no sé si está capacitado para gobernar". El dirigente de Podemos ha afirmado que la reacción del Gobierno Vasco tras lo sucedido en el Parlamento fue "bastante infantil". "No creo que es un problema de la oposición hacer su trabajo, es un problema del Gobierno de no hacer el suyo", ha añadido.

Cuestionado por si a la oposición le puede interesar un adelanto electoral, Martínez dice que "no se puede aceptar" esa insinuación y cree que "la oposición lo demuestra permanentemente". "Son decenas las veces que a lo largo de un mes, de una sesión plenaria, de una sesión de control, de un proceso de negociación en comisiones la oposición tiende la mano al Gobierno para poder sacar proyectos -y no hablo solo de Elkarrekin Podemos sino de la mayoría de la oposición-".

Martínez ha añadido que son también "decenas, cientos de veces" las que el Gobierno inicia "un falso proceso de negociación para luego quedarse en su posición y no moverse ni un milímetro".

Ante la iniciativa de ayer en la que coincidió la oposición, ha señalado que, en este caso, la eliminación de esas primas e indemnizaciones por jubilación anticipada se planteó como "un recorte" y había una reivindicación de trabajadores que "entienden que se les ofrece una posibilidad y luego se les plantea una desventaja que hay que corregirla".

Respecto a si podría ser extensible a otros colectivos o solo para los docentes, ha manifestado que se trata de una reivindicación de "un colectivo concreto de profesores que han padecido esta situación que no tendría porqué darse si las cosas se hacen de manera regular". "Lo deseable es que no se repita una situación de este tipo", ha concluido.