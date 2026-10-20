Más de 4.700 personas se vacunaron de la gripe en los txertogunes en su primer día sin cita previa

Vacunación - IREKIA

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.790 personas se vacunaron este pasado lunes en los txertogunes habilitados por Osakidetza en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en su primer día de funcionamiento, concentrándose la mayor afluencia de personas durante el turno de tarde.

Más de la mitad de las personas fueron mujeres y dos de cada tres tenían 60 años o más, aunque también se vacunaron personas de todas las edades, desde niños y niñas de seis meses hasta mayores de 80 años, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Bizkaia fue el territorio con más personas vacunadas, 1.914, seguido de Gipuzkoa, con 1.860, y Álava, con 1.016. Los tres txertogunes situados en las capitales concentraron 3.013 personas atendidas, el 63% del total, mientras que los otros nueve dispositivos registraron 1.777.

En Álava, el txertogune del Centro de Salud de San Martín, en Vitoria-Gasteiz, vacunó a 1.016 personas, 507 mujeres y 509 hombres. El 74% tenía 60 años o más y 13 eran menores de 15 años.

En Bizkaia se vacunaron 1.914 personas, 1.006 mujeres y 908 hombres. El punto del Centro de Salud de Sáenz de Buruaga, en Bilbao, atendió a 1.235; el Ambulatorio de Repélega, en Portugalete, a 195; el Hospital San Eloy, en Barakaldo, a 185; el Centro de Salud de Amorebieta, a 151, y el de Mungia, a 148. El 58% tenía 60 años o más y 46 eran menores de 15 años.

En Gipuzkoa se vacunaron 1.860 personas, 954 mujeres y 906 hombres. El punto de Gros, en Donostia-Sebastián, atendió a 762; el Ambulatorio de Irun centro, a 291; el Centro de Salud de Arrasate, a 256; el de Tolosa, a 240; el de Torrekua, en Eibar, a 170, y el PAC de Beasain, a 141. El 69 % tenía 60 años o más y 48 eran menores de 15 años.

EDADES

Por edades, 3.141 personas (el 66%) tenían 60 años o más, de las cuales 389 tenían 80 años o más. Otras 1.542 (el 32%) tenían entre 15 y 59 años y 107 (el 2%) eran menores de 15 años: 23 de entre seis meses y cuatro años y 84 de entre cinco y 14 años.

Por sexo, el 51,5% de las personas vacunadas fueron mujeres y el 48,5% hombres, con proporciones similares en los tres territorios. Asimismo, se vacunaron 74 mujeres embarazadas, 39 de ellas en Bizkaia, 21 en Gipuzkoa y 14 en Álava. Además, 497 personas (el 10%) no se habían vacunado en los últimos cinco años.

Hasta hoy, la campaña de vacunación acumula 248.338 dosis de la vacuna antigripal y 157.355 frente a la Covid-19 administradas en Atención Primaria. A estas se suman las de los txertogunes, donde ayer se vacunaron 4.790 personas en su primer día de funcionamiento.

Con fecha 19 de octubre, se habían vacunado frente a la gripe 14.734 niños y niñas de entre seis meses y cinco años (el 22,5% de esta población) y 1.098 mujeres embarazadas (el 15,8%).

Osakidetza ha registrado hasta el momento más de 296.600 citas para la vacunación antigripal, de las cuales más de 22.200 corresponden a población infantil y más de 1.300 a mujeres embarazadas.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

En lo que va de temporada se han registrado en Atención Primaria 713 casos de gripe y 2.158 de Covid-19. En el ámbito hospitalario, han requerido ingreso 88 personas por gripe, una de las cuales se encuentra en la UCI, y 412 por Covid-19.

El Departamento de Salud y Osakidetza han animado a la ciudadanía a acudir a los txertogunes, donde hasta el 1 de noviembre se puede recibir la vacuna frente a la gripe y a la COVID-19 sin cita previa. Quienes lo prefieran pueden seguir pidiendo cita en su centro de salud.