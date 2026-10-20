Más de un centenar de enfermeras se reunirán en San Sebastián para explorar las aplicaciones y límites de la IA en salud

SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de enfermeras se darán cita este próximo viernes en San Sebastián, de la mano del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEG) y la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), para explorar las aplicaciones y los límites de la inteligencia artificial (IA) en salud.

En un comunicado, desde el COEGI han dado cuenta de la I Jornada Enfermería en San Sebastián que da continuidad a la formación que en inteligencia artificial ha ofrecido al Colegio a más de 500 enfermeras guipuzcoanas a través de cursos prácticos celebrados en San Sebastián, Tolosa, Zumarraga, Mendaro y Arrasate.

La jornada dará continuidad a este interés con una ponencia, una mesa redonda y talleres prácticos sobre análisis de datos, búsqueda de evidencia científica y otras aplicaciones de la IA en enfermería, bajo el lema 'No se trata de usar IA. Se trata de saber para qué'.

Las mismas fuentes han indicado que este encuentro tendrá "un enfoque práctico y participativo", con el objetivo de "acercar la inteligencia artificial a la realidad de la enfermería, explorar sus implicaciones éticas y promover un uso basado en el pensamiento crítico, el criterio y la responsabilidad profesional".

La jornada del viernes arrancará con la ponencia '¿Qué es la inteligencia artificial y qué puede hacer en salud?', a cargo de Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, profesor honorario de la Universidad de Nottingham y profesor honoris causa de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, en Brasil.

También se celebrará una mesa redonda sobre 'IA en enfermería: de la expectativa a la práctica responsable' con los enfermeros Mariona Villar, Sendoa Ballesteros, Itxaso Mugica e Iñaki Casas. El debate permitirá poner sobre la mesa experiencias, oportunidades y límites de la inteligencia artificial desde la perspectiva de la práctica enfermera.

A partir de las 12.00 horas, cuatro talleres permitirán experimentar con herramientas de IA. Durante la jornada se conocerán también investigaciones y propuestas académicas desarrolladas en torno a la inteligencia artificial y la salud.