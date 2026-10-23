'Mauricio Antón: arte y paleontología' muestra en San Telmo un recorrido por la trayectoria del paleoartista bilbaíno

Presentación en el Museo San Telmo de la exposición 'Mauricio Antón: arte y paleontología' - IKER AZURMENDI/STM

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo San Telmo de San Sebastián presenta la exposición temporal 'Mauricio Antón: arte y paleontología', dedicada a la trayectoria profesional de este paleoartista bilbaíno. La muestra, organizada por el museo donostiarra y producida por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, podrá visitarse hasta el 21 de febrero de 2027.

La exposición reúne una serie de óleos, dibujos originales y reproducciones digitales de gran formato del ilustrador científico Mauricio Antón. Se trata de una selección de colaboraciones en proyectos de investigaciones paleontológicas, trabajos para exposiciones e ilustraciones publicadas en revistas o libros. También se dedica una sección al proceso de reconstrucción.

Mauricio Antón es uno de los paleoartistas más reconocidos mundialmente, con obras expuestas en museos de el mundo y en publicaciones de prestigio, como National Geographic.

El propio Antón define su trabajo de la ilustración paleontológica, más conocida como 'paleoarte', como la plasmación en imágenes de "las hipótesis científicas sobre las formas de vida del pasado". "Ahora bien, esta labor implica un pulso entre dos fuerzas opuestas: por un lado, la atención escrupulosa a los datos y por otro la imaginación, imprescindible para llenar los vacíos del registro fósil, que es tan rico como irremediablemente incompleto", señala.

El paleoarte es un proceso de reconstrucción en el cual las imágenes son la plasmación visual de hipótesis científicas, creadas a partir del estudio de los fósiles y su interpretación en términos biológicos.

Desde el museo San Telmo han explicado que son conocidas las recreaciones de Mauricio Antón de animales extintos del pasado, en composiciones complejas dentro de sus ambientes, y el detalle en sus estudios de la evolución humana, en las que se refleja la psicología de la sociedad y las expectativas culturales.

MUNDOS DESAPARECIDOS

La exposición se abre con los primeros trabajos del ilustrador en relación con la vida del Mesozoico, sobre dinosaurios y otros animales extintos. A continuación, para profundizar en el proceso de trabajo de un paleoartista, se explican e ilustran los pasos del método de reconstrucción previo.

A partir de ahí, los trabajos presentados se agrupan en dos secciones: 'Fósiles y animales vivientes', en la que se propone un safari por el mundo prehistórico; y 'Cosas de familia: la evolución humana en imágenes', con reconstrucciones de los parientes más cercanos al ser humano.

Mauricio Antón (Bilbao, 1961) es ilustrador paleontológico profesional desde 1988 y ha trabajado para numerosas exposiciones en museos de todo el mundo. Su trabajo de ilustrador es inseparable de su labor investigadora, lo que le ha llevado a publicar numerosos artículos científicos en colaboración con el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC).

Es autor de los libros 'El secreto de los fósiles' y 'Sabertooth', así como coautor e ilustrador de muchos otros títulos. Ha publicado e ilustrado artículos de divulgación y colaborado con BBC y National Geographic en la producción de documentales paleontológicos. En 2006 ganó el premio Lanzerdorf de la Society of Vertebrate Paleontology a la mejor ilustración científica. En 2020 ostentó la cátedra Wayne G. Basler Chair of Excellence, impartiendo clases de paleoarte en la East Tennessee State University (EEUU).

San Telmo Museoa ha editado en euskara parte del catálogo que se publicó con motivo de la exposición del Museo Paleontológico y Arqueológico. En paralelo a la exposición, el museo donostiarra ha organizado un programa de actividades dirigidas a diferentes públicos, así como una oferta de visitas para público general y escolar.