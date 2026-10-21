Médico acusado en el 'caso Osakidetza' niega haber filtrado el examen a su nuera y dice que esta sufrió una "injusticia"

La Audiencia Provincial de Álava ha acogido la segunda y última sesión del juicio sobre la OPE de Osakidetza - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El médico acusado de facilitar a su nuera preguntas del examen de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2016-2017 de Osakidetza ha negado haber realizado ninguna filtración y ha asegurado que la pareja de su hijo, que también esta acusada en este juicio, "no necesitaba su ayuda para nada" y que tuvo que renunciar a seguir en aquellas oposiciones de forma "injusta" por las "amenazas" que sufrió por parte de altos cargos del Servicio Vasco de Salud.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este miércoles la segunda y última jornada de este juicio, en la que testificarán los dos acusados en esta causa antes de la presentación de los informes finales por parte de acusaciones y defensas.

El médico acusado de filtrar a su nuera las preguntas del examen ha afirmado que participó en la elaboración del examen teórico de cirugía plástica porque recibió una llamada del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) con dicho encargo. Según ha afirmado, una persona del IVAP que no ha llegado a identificar le llamó por teléfono explicándole que que estaban "muy pillados de tiempo" y preguntándole si podía preparar las preguntas de la prueba.

El acusado ha afirmado que participó con la condición de hacer solo la mitad del examen y que la otra mitad la pudiera preparar otra persona, y con la única intención de "hacer un favor" a Osakidetza, dado que "les había pillado el toro" en la preparación de la OPE.

Además, ha precisado que cuando aceptó este encargo ya había renunciado a formar parte del tribunal evaluador de la OPE porque sabía que su nuera --la acusada-- participaba en este proceso selectivo.

"NO ES LO MISMO"

La Fiscalía ha preguntado al acusado por el motivo de que, habiendo renunciado a integrar el tribunal por dicho motivo, no hubiera rechazado también participar en la elaboración del examen. En este sentido, ha afirmado que "no es lo mismo" participar en un tribunal que debe "valorar subjetivamente" a cada aspirante o "preparar unas preguntas" para un examen.

Asimismo, ha indicado que él fue "el primero" en decir al IVAP que en el proceso participaba la novia de su hijo. "Pero la señora del IVAP me pidió el favor porque estaban muy pillados de tiempo", ha indicado, para apuntar a continuación que él no tenía "ningún interés" en participar en el diseño del examen, que solo aceptó por "hacer un favor" a Osakidetza.

También ha rechazado que informara a su nuera de las preguntas o los temas sobre los que iba a girar el examen, y ha asegurado que únicamente le hizo "una recomendación genérica" sobre la bibliografía que podía consultar.

Por otra parte, ha explicado que, después del examen y cuando ya se conocían las calificaciones, el responsable de Recursos Humanos de Osakidetza se puso en contacto con él para pedirle que su nuera renunciara a la OPE, puesto que si algún otro aspirante impugnaba la prueba por incompatibilidad, habría que repetirla y eso supondría "una faena". Según ha declarado, trasladó esta información a la acusada y ella acabó renunciando "por el motivo que fuera".

"FUE INJUSTO"

Además, ha asegurado que no le sorprendió "nada" que su nuera acabara renunciando, dado que --según ha indicado-- también ella fue convocada a una reunión. "Si te amenazan con las penas del infierno, eres una chica joven y te vienen los jefes de Osakidetza a meterte miedo, no me sorprendió nada que renunciase, aunque fuera injusto", ha señalado, para añadir que a su nuera "la metieron en un cuarto" y le dijeron "que no iba a trabajar más y que se iba a presentar una denuncia".

Por otra parte, ha explicado que tampoco le sorprendió que la opositora acertara 44 de las 46 preguntas que él había elaborado, mientras que en la otra mitad del examen únicamente acertara 27. "Puede ser diferencial, pero no una exageración", ha indicado.

El acusado ha manifestado que no le resultó raro la buena puntuación de su nuera en la parte del examen que él había elaborado, dado que entre ellas figuraban "bastantes" sobre un área que la acusada dominaba porque se había especializado en ellas durante una residencia en un hospital de fuera de Euskadi.

"Alguien tiene que ser la primera", ha afirmado, para añadir que, al haber elegido dicha materia para buena parte de sus preguntas, "para nada" pretendía favorecer a su nuera. "No necesitaba mi ayuda para nada", ha asegurado, tras haber puesto de manifiesto los "méritos" académicos y capacidades profesionales de la acusada.

Además, ha asegurado que nueve de las preguntas cuya autoría le atribuyen las acusaciones no la realizó él, sino el otro médico que participó en el diseño del examen.