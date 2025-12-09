Médicos vascos se manifiestan en Bilbao para exigir un estatuto propio que incluya sus reivindicaciones profesionales

Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la sanidad pública vasca han exigido este martes la retirada del actual borrador para el estatuto marco de la profesión porque el documento presentado por el Ministerio de Sanidad "no incluye mejoras ni tiene en cuenta sus reivindicaciones", entre otras, la retirada de las guardias de 24 horas o que el tiempo trabajado, fuera de la jornada ordinaria, compute para la jubilación y tenga carácter voluntario, no obligatorio.

El colectivo a nivel del País Vasco ha sido llamado por el Sindicato Médico de Euskadi (SME) a sumarse a los cuatro días de huelga convocados desde este martes y hasta el viernes, a nivel del Estado, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) por un estatuto marco propio.

En Euskadi, el acto central de la jornada ha sido una manifestación en Bilbao que ha partido de la plaza Moyúa para concluir ante el Edificio Ledo, sede del Departamento de Sanidad en la capital vizcaína.

Para el resto de días, se han organizado tres concentraciones a las 12.00 del mediodía. El 10 de diciembre ante el HUD de Donostia, el 11 en el HUA Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz y el día 12 frente al Centro Salud de Basurto.

Tras una pancarta donde podía leerse el lema de la convocatoria unitaria "Por un estatuto médico y facultativo propio", los manifestantes, que lucían muchos de ellos sus batas blancas, han portado carteles donde podían leerse frases como "Médico cansado, paciente maltratado", "Hora trabajada, hora cotizada" o "Jornadas laborales como todos los mortales".

Al inicio de la marcha, la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi, Mabel Arciniega, ha expresado, antes del inicio de la marcha, el rechazo del colectivo facultativo al borrador de Ley del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

Según ha explicado, "el estatuto marco es la base de nuestras futuras condiciones laborales pero el borrador que se presentó en el Ministerio de Sanidad no lo aceptamos porque no incluye mejoras ni tiene en cuenta nuestras reivindicaciones", ha reiterado.

Además de la desaparición de las guardias de 24 horas Arciniega ha mostrado su rechazo a que el estatuto que regule sus condiciones profesionales se aborde en una "única mesa negociadora" para todos los trabajadores de la sanidad pública, tanto médicos como enfermeros o auxiliares.

En este sentido, y en relación a esa única mesa negociadora, la portavoz del sindicato médico ha señalado que "nos quieren meter en la misma categoría profesional a todos", pero que "con todos los respetos del mundo", ha añadido, "nuestra formación no es la misma, es una formación muchísimo más larga, más compleja y la responsabilidad que tenemos también es diferente", ha detallado.

En este mismo sentido, ha añadido que defienden "una mesa de negociación propia porque, ahora mismo, la representación de los facultativos en la mesa de negociación de Madrid creo que es de un 5%, es mínima" por lo que ven necesario contar con "una mesa propia para nosotros mismos negociar nuestras condiciones".

Arciniega ha incidido en lo arriesgado que supone, para trabajadores y pacientes, las guardias de 24 horas, que "tienen que desaparecer porque son peligrosas tanto para los profesionales como para pacientes".

SERVICIOS MÍNIMOS

Preguntada por el seguimiento de la convocatoria, ha reconocido no disponer de datos concretos pero ha apuntado que, "a nivel hospitalario, el impacto ha sido bastante mayor que a nivel de atención primaria".

Tras afirmar que los servicios mínimos impuestos "han sido bastante importantes" y que la atención urgente ha estado "garantizada", ha trasladado a la ciudadanía que sientes "las molestias que hayan podido ocasionar", pero que se han visto "obligados" a salir a la calle "para hacer presión y hacer fuerza pese a que la huelga "no era su primera opción". "Como no nos escuchan, no nos queda otro remedio que hacer huelga para que nos escuchen", ha añadido.

Preguntado por si han mantenido algún contacto con el consejero de Sanidad, Alberto Martínez, para reconducir la situación, la secretaria general del SME ha dicho que, precisamente, la manifestación concluye ante la sede de Salud porque quieren trasladar a Martínez y a Osakidetza que "no dejen de acudir al Consejo Interterritorial de Salud a defender los intereses del colectivo médico y facultativo de Euskadi como corresponde".

Según las estimaciones del sindicato, el colectivo de profesionales en Euskadi ronda los 9.000 facultativos en el sector público, incluidos médicos, farmacéuticos y biólogos, el considerado grupo A1.