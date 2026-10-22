Melgosa apuesta por sistemas de apoyos "más innovadores, personalizados y comunitarios, que favorezcan una vida plena"

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha defendido este jueves la necesidad de avanzar hacia sistemas de apoyos "más innovadores, personalizados y comunitarios, que favorezcan la autonomía y una vida plena".

Nerea Melgosa ha participado en Barcelona en el seminario internacional 'Financiación y territorialización de los sistemas de cuidados en Iberoamérica', un encuentro de alto nivel que se ha celebrado en el Recinto Modernista de Sant Pau, como parte de las actividades preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana.

Ha intervenido en este foro para trasladar la visión de Euskadi sobre la innovación en las políticas sociales, la transformación de los sistemas de apoyos y los nuevos desafíos del bienestar integral, en un contexto marcado por la longevidad, los cambios demográficos y la necesidad de adaptar las respuestas públicas a las diferentes realidades personales y sociales.

La consejera ha puesto el acento en la evolución hacia modelos que sitúen a las personas, su autonomía y sus proyectos vitales en el centro de la acción institucional, favoreciendo respuestas más flexibles, próximas y conectadas con la comunidad.

"Innovar en bienestar no es solamente incorporar nuevas tecnologías o servicios. Es cambiar la manera de acompañar a las personas para que puedan decidir cómo quieren vivir, mantener su autonomía y desarrollar su proyecto de vida", ha señalado.

Desde esta perspectiva, ha explicado, el Gobierno Vasco trabaja para promover "una concepción del bienestar que vaya más allá de la atención a las necesidades inmediatas, incorporando la prevención, la participación social, las relaciones comunitarias y los apoyos para una vida plena".

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

El seminario está impulsado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con la cofinanciación de la Diputación de Barcelona y la Comisión Europea, dentro del Programa Regional de la Unión Europea Sociedades Inclusivas en América Latina y el Caribe.

La cita reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, instituciones europeas y entidades especializadas para intercambiar experiencias y analizar nuevas fórmulas de desarrollo de las políticas sociales, con especial atención a su sostenibilidad, innovación e implantación territorial.

La participación de Euskadi permitirá compartir su perspectiva sobre la necesidad de "construir respuestas sociales que combinen innovación, proximidad, corresponsabilidad y calidad de vida, así como conocer experiencias internacionales que puedan contribuir a la evolución de las políticas públicas vascas", han remarcado desde la Consejería.

"El verdadero avance social no se mide únicamente por los años que vivimos, sino por la calidad de vida, la autonomía y las oportunidades que somos capaces de garantizar a lo largo de esos años", según la consejera.

El encuentro se enmarca en los trabajos internacionales para avanzar hacia sociedades más inclusivas y sostenibles, reforzando la cooperación entre Europa y América Latina en materia de bienestar y protección social.