Mendia defiende "la pluralidad" en el "campeonato entre los nacionalismos de las derecha de Colón y el vasco"

Publicado 20/04/2019 19:59:03 CET

Cree que el socialismo pueda ganar en Euskadi y advierte que, si Sánchez no vence, la derecha "arrumbará" con todos los derechos ganados

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoa Mendia, ha asegurado que los socialistas son garantía de la "la pluralidad y la diversidad" dentro de ese "campeonato" que existe entre "los nacionalismos de las derecha de Colón y el vasco", ya que ambos quieren una España y una Euskadi "únicas y uniformes". Además, ha considerado que el socialismo puede ganar en Euskadi, y ha advertido que, si Pedro Sánchez no vence, la derecha "arrumbará" con todos los derechos ganados en los últimos meses.

En un acto electoral celebrado en los Jardines de Alderdi Eder, Mendia ha señalado que se necesita "un Gobierno estable, progresista, que contribuya a seguir construyendo un país plural y libre". "El Gobierno de Pedro Sánchez para los vascos es un Gobierno que, como cree en la pluralidad y diversidad del país, cree en nuestro autogobierno, confía en nosotros, construye convivencia", ha asegurado.

La líder de los socialistas vascos ha destacado que su partido "no juega con el Estatuto, que es el pacto de convivencia entre los vascos y de los vascos con resto de España". "Nosotros siempre lo hemos defendido la Constitución y el Estatuto porque es lo que nos une y lo que nos hace libres, iguales, un país en el que no nos pongan etiquetas ni nos clasifiquen. Eso es lo que los socialistas vascos y españoles vamos a seguir defendiendo", ha añadido.

A su juicio, esta campaña resulta muy parecida a una "txapelketa (campeonato) de nacionalismos". "Tenemos, por un lado, las derechas de Colón que compiten entre ellas, un pueblo español único, uniforme, entendido solo de una única manera, y , por otro lado, los nacionalismos vascos que quieren una Euskadi única, uniforme y que solo se puede entender el ser vasco de una manera porque, si no lo eres como ellos, no eres buen vasco", ha apuntado.

Idoia Mendia ha afirmado que, "afortunadamente, España y Euskadi son plurales y diversas". "Nosotros hemos sido la garantía de esa pluralidad y diversidad, tanto en España como en Euskadi. El Gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que garantiza la pluralidad y convivencia entre los ciudadanos y los territorios", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que, "después de tanto tiempo de confrontación, de enfrentamientos", se necesita un Ejecutivo "que serene el clima político, que lo calme, que lo centre en lo importante y lo importante es construir el futuro de este país sobre unas bases sólidas de convivencia, pero también de crecimiento económico, de libertades públicas y de igualdad".

SIN CONFLICTOS

"¿Qué otro Gobierno cabe en España que garantice el Estatuto como uno socialista?. ¿Qué otro Gobierno cabe en España que no sea uno socialista que no abogue por no generar conflictos?, ¿Qué otro Gobierno cabe en España que no sea un Gobierno socialista que aporte soluciones, políticas de igualdad para las mujeres, que garantice unas pensiones dignas, no solo para los mayores de ahora, sino para todos nosotros en el futuro?", ha preguntado.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno del PSOE "asentará las bases de convivencia también con todos los represaliados del franquismo". "Eso es lo que tenemos que votar el próximo 28 de abril. O le damos a Pedro Sánchez una mayoría contundente para que forme un Gobierno sólido o la coalición de Colón nos devolverá 40 años atrás, a una España en blanco y negro", ha aseverado.

Idoia Mendia ha asegurado que hay que tener claro que en estas elecciones no se votan "sentimientos de identidad ni identidades", sino el futuro de todos. "Ésa es la fuerza que os pido para el 28A, la fuerza del Partido Socialista para llevar a Sánchez a La Moncloa nuevamente", ha asegurado.

Tras señalar que no saben lo que harán otros partidos a la hora de investir al líder del PSOE, ha recordado que "hay algunos que en este país han estado pidiendo el derecho a decidir qué votar en la sesión de investidura".

"Si no quieres que tu voto en las urnas del 28 de abril dude en la sesión de investidura o dude en una medida social que se quiera poner en marcha en el Congreso de los Diputados, vota socialista. Si quieres que tu voto mejore las condiciones del empleo, los derechos laborales, la igualdad de las mujeres, vota socialista. Si quieres que gobierne Pedro Sánchez, vota socialista, no hay otra", ha subrayado.

La secretaria general del PSE-EE ha apuntado que "es muy injusto que otros" les quieran dar lecciones "de qué es la defensa de la agenda vasca o cuáles son los intereses de Gipuzkoa". "Nadie mejor que los socialistas vascos para defender la agenda vasca en Madrid y los intereses de Gipuzkoa que Odón Elorza y Miren Gallastegi (candidatos socialistas por Gipuzkoa)", ha añadido.

"ESPERANZADOS, NO CONFIADOS"

Mendia ha admitido que su partido está "esperanzado" con los próximos comicios, pero ha avisado que no hay que estar "confiados de que está todo hecho". "No tenemos dudas sobre la victoria socialista el próximo 28 de abril, pero no vale ninguna victoria si las derechas suman y forman Gobierno. Hay que trabajar hasta el último día para que no solo sea la victoria del PSOE, sino que sea lo suficientemente contundente como para poder formar un Gobierno", ha manifestado.

Tras emplazar a no hacer caso de encuestas, ha afirmado que su pretensión es "sumar muchos escaños" y considera que también el socialismo "puede ganar en Euskadi". "Lo hemos hecho ya antes", ha recordado, para destacar que son los mejores garantes de "la pluralidad y la diversidad".

En caso de que Pedro Sánchez no venza, según ha aseverado, la derecha "sumará sus votos, sus escaños y arrumbará con todo lo que en estos diez meses" ha hecho el PSOE "por mejorar la situación de España". "Las derechas y los independentistas nos han traído a esta campaña por su intransigencia y han acabado con la esperanza y la recuperación que se estaba viendo con ese Gobierno que estaba poniendo cada viernes medidas encima de la mesa que beneficiaban al conjunto de la ciudadanía", ha subrayado.

En su opinión, "tanto a la derecha como a los independentistas y nacionalista, lo que más les pesa son las banderas, detrás de ellas ocultan los problemas reales de la ciudadanía". "Por eso, España, Euskadi y Gipuzkoa no puede dejar que nuestro futuro dependa de esa gente a la que le pesa más su rabia, su rencor y sus banderas", ha indicado.

LA PANDEMIA

Por su parte, el cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha expresado su preocupación por "la pandemia ultra que se extiende por Europa y que ha llegado a España, esa enfermedad contagiosa, infecciosa, que ya está ha afectado a las derechas en España, a Casado y a Rivera, y que se llama Vox", ha indicado.

Elorza ha advertido de que la extrema derecha pueda alcanzar en las próximas elecciones entre 20 y 30 escaños, y ha destacado que "ya está condicionando las políticas del PP y de Ciudadanos". "Hay un corrimiento hacia la derecha extrema", ha subrayado.

Por ello, cree que no va a ser "posible mantener y consolidar la democracia" con un Gobierno de los populares y la formación naranja, "influido y apoyado en sus políticamente por Vox". "Es un problema realmente grave", ha indicado.

El candidato socialista ha recordado que la base ideológica de Santiago Abascal "es de un conservadurismo atroz, ultra, del nacional catolicismo, y de un "nacionalismo español, con una idea muy particular de España y de la patria, que la simboliza en la bandera y la unidad", en cuestiones "que no van vinculadas a valores" como la igualdad o el reconocimiento de la España plural. "Es una mezcla explosiva que también se extiende al PP y Cs", ha añadido.