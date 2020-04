Mendia insta a Urkullu a "tener en cuenta la vía abierta por Sánchez" y consensuar medidas con los partidos vascos

Advierte de que aún se está en "emergencia sanitaria", por lo que pide no generar "falsas expectativas" anunciando medidas de desescalada

BILBAO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a "tener en cuenta la vía abierta por Pedro Sánchez" en el Estado y, en esta línea, ha apostado por abrir un diálogo con los partidos vascos con el objetivo de consensuar medidas ante la crisis generada por el covid-19 y cuyo "marco no tiene por qué ser el Parlamento". Por su parte, se ha mostrado "optimista" respecto a la posibilidad de alcanzar esos acuerdos.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha advertido de que se sigue "en emergencia sanitaria" pese al "demasiado ruido" que se está produciendo. De este modo, ha remarcado que, si bien "como noticia buena parece que hemos cortado esa cadena de contagios que hacía que sufriera un estrés máximo" el sistema sanitario, en esta semana "el objetivo principal debe ser mantener todas estas conquistas que hemos realizado el conjunto de instituciones, pero sobre todo la ciudadanía".

"Todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí no lo podemos tirar por la borda", ha insistido. Por ello, ante las distintas propuestas de medidas de 'desescalada', ha señalado que los responsables de Salud "tienen que aportar criterios seguros" y planes de contingencia ante posibles nuevos brotes, y las instituciones "reordenar todos los recursos disponibles" y "alinear esfuerzos", de manera que "no se solapen".

Por su parte, ha apostado por "ordenar el plan de desescalada más que anunciando cosas concretas, que pueden sonar bien pero generar expectativas o una falsa sensación de seguridad que puede hacer retroceder en el terreno ganado", siendo "muy prudentes y rigurosos" y con "coordinación y cooperación entre todos".

En esta línea, ha abogado por "ser muy prudente en las manifestaciones públicas que pueden generar falsa expectativa de vuelta a una normalidad que no va a ser como antes" de la pandemia de Covid-19.

Según ha indicado, "vamos a ver cómo transcurren esta semana las conversaciones entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos a la hora de abordar esta segunda fase de desescalada, qué vamos a poder hacer y qué no en esta tercera fase del estado de alarma". "Son muchas las preguntas que todos tenemos en la cabeza, pero tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando hablamos", ha añadido.

Preguntada por el planteamiento del lehendakari, Iñigo Urkullu, de abrir el pequeño comercio, ha cuestionado "cuándo vamos a estar en condiciones de abrir" con garantías para comerciantes y usuarios. "Todo esto se irá viendo. Hacer anuncios me parece un poco arriesgado, el juego de poli bueno y poli malo. No tenemos que generar expectativas y tenemos que ser rigurosos y prudentes porque no sabemos cómo va a ser", ha insistido.

Asimismo, Mendia ha defendido que, mientras que en la primera fase de la pandemia los gobiernos central vasco "han sufrido mucho estrés" y han tenido que "tomar decisiones muy urgentes para atajar situaciones de emergencia inaplazables", en la fase de desescalada "tanto en Vitoria como en Madrid hay que profundizar en los consensos".

La dirigente socialista ha afirmado que "es perfectamente compatible el mando único con una conversación con las comunidades autónomas" y, dentro del ámbito autonómico, también con municipios y diputaciones. En este sentido, ha considerado que "la vía abierta por Pedro Sánchez debería ser tenida en cuenta por el Lehendakari".