Mendia (PSE) descarta un adelanto electoral en Euskadi y acusa a la oposición de "ponerse en modo campaña"

Publicado 20/03/2019 10:02:11 CET

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha descartado la posibilidad de que se pueda producir un adelanto electoral en Euskadi, pese a que la oposición se haya puesto "en modo campaña" y se dedique "más tiempo" a "señalar la minoría del Gobierno". La dirigente socialista ha asegurado que, pese a las "líneas rojas" que establecen a veces para "tratar" entre sí, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP se juntan "con mucha alegría" y "sin ningún problema" para "zumbar al Gobierno".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha asegurado que la actual minoría del Gobierno vasco, a un escaño de la mayoría absoluta, "es la misma que tuvimos desde el minuto uno de la legislatura".

Entonces, según ha dicho, los socialistas eran "conscientes" de que el Ejecutivo estaba "a falta de un escaño". "Éramos dos grupos que apoyan a un Gobierno y que estamos a un escaño para la mayoría absoluta, pero éramos conscientes del tiempo tan importante que corre para Euskadi, para todas las sociedades, porque estamos viviendo un cambio de era", ha dicho.

La secretaria general del PSE cree que "es muy importante la suma de todos" para afrontar el futuro por lo que, en su opinión, incorporarse a un Gobierno de coalición en minoría era "más una oportunidad que un riesgo".

A su juicio, "lo que resulta llamativo es que, pasado este tiempo de legislatura y siendo conscientes de la coincidencia, muchas veces, en los discursos y de las unanimidades en los plenos entre todos los grupos de la Cámara, sorprendentemente la oposición últimamente se ha puesto en modo campaña electoral".

"Como se ha puesto en modo campaña electoral, más que alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos para resolver sus problemas, a lo que dedica más tiempo es a señalar la minoría del Gobierno", ha asegurado.

Idoia Mendia ha insistido en que todavía se producen en la Cámara, en Comisiones y plenos, "unanimidades y mayorías" con las que el Gobierno saca adelante iniciativas. "Es verdad que luego, cuando la oposición tiene que mojarse para sacarlas adelante con un Presupuesto, se inhiben y votan en contra", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo autónomo va a seguir "con la mano tendida a todos los grupos para seguir avanzando y sacando leyes adelante e iniciativas en beneficio de la ciudadanía".

MUCHO PROYECTO

Por ello, ha descartado una adelanto electoral ya que "queda todavía mucha legislatura y mucho proyecto por delante". "Creo que lo que tienen que hacer los grupos de la oposición es centrarse y diferenciar", ha recomendado.

Ha admitido que, en este momento, se atraviesa "un tiempo electoral, en puertas de unas elecciones generales y luego vienen las elecciones municipales, forales y europeas". No obstante, considera que el Gobierno vasco puede "después del verano, seguir trabajando en proyectos que sirvan para los ciudadanos".

Ante los últimos ataques del resto de grupos al Gobierno, ha apuntado que "la oposición hace su labor de oposición", pero "hay algún grupo parlamentario que establece líneas rojas para tratar con otros grupo y, cuando se trata de zumbar al Gobierno, se juntan con mucha alegría y sin ningún problema".

"La oposición sabrá lo que tiene que hacer pero, realmente, hay cuestiones en las que, en el diagnóstico del problema coincidimos todos. A ver si nos ponemos en la solución del problema", ha indicado.

Mendia ha destacado la actitud de EH Bildu que "entre políticas concretas y la soberanía, siempre elige la soberanía". "No es un grupo con el que yo construiría nada de futuro porque, en el autogobierno, se ha aprobado con el PNV y la participación de Podemos una propuesta de reforma estatutaria que no tiene absolutamente ninguna viabilidad. Por lo tanto, si ese es su logro de legislatura, no sirve para nada a los ciudadanos", ha señalado.

De Elkarrekin Podemos ha criticado que, tras defender que "no existen ni las izquierdas ni las derechas" se reivindique como la "auténtica izquierda" y se dedique ahora a "hacer oposición al PSE".

En su opinión, el PP se encuentra ahora inmerso "en una vendetta permanente con el PNV" después de que la moción de censura de Pedro Sánchez, con el apoyo de la formación jeltzale, desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa.