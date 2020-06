Mendia (PSE) dice que Euskadi "no saldrá sola de la crisis" y pide una "colaboración leal y honesta entre instituciones"

Cree que "no tiene ningún sentido jugar a pensar que unos son mejores que otros porque, no se trata de ser los primeros, como defiende Trump"

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha afirmado que Euskadi "no puede salir sola de esta crisis y necesita participar de todas las políticas desde una colaboración leal y honesta entre las instituciones, alineándose con las políticas del Gobierno español y participando de los proyectos y medidas de la UE" para afrontar las consecuencias de la pandemia. "Frente a los nacionalismos, Euskadi necesita colaboración y alinear sus políticas de forma transversal y desde la cooperación", ha añadido.

Mendia ha hecho estas valoraciones en un encuentro con la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, dentro del primer ciclo Webinar "Diálogos para la recuperación", organizado por la Fundación Ramón Rubial, donde ha señalado que "la próxima legislatura en Euskadi es momento idóneo para aprovechar esta crisis y compensar lo negativo de la pandemia para trabajar desde Euskadi en alianzas estratégicas transversales y colaborar para conseguir una Europa justa que dé oportunidades a todos".

La líder de los socialistas vascos ha indicado asimismo que "no tiene ningún sentido tratar de jugar al juego de pensar que unos son mejores que otros porque, no se trata de ser los primeros, como defiende Trump con su lema 'America first', que no hay más que ver como está funcionando ese discurso, sino de comprender que sólo saldremos adelante cooperando entre todos", y "esto vale tanto para Europa como para España", ha asegurado.

El encuentro, titulado "Hablemos de Europa" ha servido para que Mendia y Gardiazabal coincidieran en que la difícil situación que ha dejado la pandemia debe aprovecharse para convertir esta crisis en una oportunidad para impulsar mejoras en el terreno socioeconómico ante "la tremenda movilización de recursos" que pondrá en marcha la Unión Europea a través del Plan para la Recuperación Económica, ha recordado Mendia.

La candidata a lehendakari ha asegurado que los socialistas vascos se encuentran "muy ilusionados con la puerta de esperanza que se ha abierto en Europa respecto a este programa propuesto dotado con 750.000 millones", ya que "España es un país que puede salir bien de la crisis del covid, pero necesitamos que la salida sea justa y que no dejemos a nadie a su suerte y esta crisis tiene que ser una oportunidad para pelear por políticas europeas que se vean reflejadas en las políticas española y vasca".

Mendia ha afirmado que "son momentos de mucho ruido, pero detrás del ruido hay que hablar de las realidades y de las soluciones a la crisis apostando por transmitir serenidad y confianza, para lo que, ahora, "hay que impulsar la movilización de recursos desde un esfuerzo histórico" y poner en valor ese esfuerzo europeo por "compartir los riesgos entre todos, ya que si todos salimos reforzados, todos nos beneficiaremos a nivel europeo".

TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA

La eurodiputada y portavoz del grupo socialista europeo, Eider Gardiazabal, ha remarcado que el plan de emergencia dotado con 750.000 millones de euros propuesto por la UE debe servir a Euskadi para afrontar la transformación de sus sectores estratégicos, como comercio, turismo, automoción, industria y energías renovables y aprovechar ese dinero para acometer una transformación prevista de cara a 2050 y emprenderla en los próximos cuatro años".

Para ello, ha considerado necesario reforzar la coordinación interinstitucional porque "habrá transferencias directas de partidas presupuestarias a los gobiernos de los estados miembros y el papel a jugar por autonomías como Euskadi va a ser clave". En este punto, ha considerado importante "coger la delantera como Gobierno Vasco e impulsar un plan a nivel de región, afrontando las reformas y los sectores que serán estrategicos en un futuro", porque "ya que no hemos podido evitar la crisis sanitaria, aprovechar ahora para hacer la transformación prevista a 2050 en cuatro años, con esta cantidad de recursos porque eso puede ayudar en esa necesaria transformación económica".

La también presidenta de la Fundación Ramón Rubial y responsable de Presupuestos en el Grupo Socialista Europeo, ha insistido en la importancia de que "todas las instituciones, desde el Consejo Europeo hasta los ayuntamientos trabajen de forma coordinada" y ha considerado que "pese a que nadie estaba preparado para esta pandemia, el Gobierno español ha sabido reaccionar" con medidas como los ERTES dirigidos a mantener el empleo o el Ingreso Mínimo Vital.

También ha destacado las "novedosas" medidas que ha decidido adoptar Europa para afrontar la recuperación como son "la creación de nuevos impuestos para empresas del exterior o la financiación a través de deuda comunitaria".