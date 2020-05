Mendia (PSE) niega que el estado de alarma suponga para Euskadi "una merma en el autogobierno" ni un 155

Recuerda que convocar elecciones le compete al lehendakari y afirma que lo que piden los socialistas son "garantías para votar"

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que el estado de alarma no ha supuesto para el País Vasco "una merma en el autogobierno". "En Euskadi, el estado de alarma no es un artículo 155, ni mucho menos", ha añadido.

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, la dirigente socialista analiza la crisis generada por el coronavirus y sostiene respecto a las elecciones vascas que "desde el Gobierno de España van a colaborar en todo lo que se necesite, sobre todo en cuestiones clave como el voto por correo".

Tras indicar que el estado de alarma y el mando único es "una forma de luchar contra una pandemia que nos ha afectado a todos", subraya que se trata de una pandemia global y "todos tenemos que colaborar con todos". "Fue una medida buena el mando único y, además, es la que se ha mostrado como más eficaz", defiende.

En este sentido, afirma que no supone "una merma" en las capacidades de Euskadi y valora que "en cuanto a la organización interna, para reorganizar los Presupuestos, para acudir a endeudamiento, para cualquier cosa que se necesite para paliar los efectos de la crisis y seguir gobernando día a día, el Gobierno vasco ha seguido teniendo las mismas competencias".

"El estado de alarma no ha supuesto una merma en el autogobierno. En Euskadi el estado de alarma no es un artículo 155, ni mucho menos. Y yo me pregunto: ¿Qué hubiéramos hecho distinto en Euskadi de no existir el mando único?", pregunta.

ELECCIONES

Respecto a las elecciones vascas, Mendia manifiesta que el Gobierno de España lo que hace es respetar la decisión que adopte el lehendakari, que es a quien le compete convocar los comicios.

"Desde el Gobierno de España van a colaborar en todo lo que se necesite, sobre todo en cuestiones clave como el voto por correo. ¿La fecha? La que decida el lehendakari. Desde luego, no me parecen buenas las polémicas, y el PSE no hará polémica sobre esta cuestión", ha añadido.

No obstante, reconoce que lo que sí piden los socialistas es que cuando se decidan a convocar las elecciones, "haya garantías sanitarias y que la gente que quiera votar lo pueda hacer, o por correo o presencialmente".