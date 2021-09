Mendia responde a PNV que tiene miedo al autogobierno el que defiende una posición y no se atreve a llevarla a cabo

Advierte, ante los actos de Sare, que la izquierda "honra a quienes construyen derechos", pero "no aplaude a quienes destrozan vidas"

ZARAUTZ (GIPUZKOA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha respondido este sábado al PNV que no son los socialistas los que tienen miedo al autogobierno, sino "quien defiende una posición, pero no se atreve a llevarla adelante porque duda de tener apoyos" y sabe que volvería a "un capítulo de su historia del que prefiere no acordarse". Además, ante los actos programados por Sare, ha advertido de que "la izquierda honra a quienes construyen derechos", pero "no aplaude a quienes destrozan vidas".

Mendia ha intervenido este sábado en Zarautz en un homenaje de la Fundación Mario Onaindia al socialista Mikel Unzalu, fallecido el pasado mes de julio tras una larga enfermedad. Durante su intervención, ha aludido, aunque sin citarlo, a las palabras del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y de otros dirigentes jeltzales sobre la postura "temerosa" del PSE ante una reforma estatutaria.

En concreto, Ortuzar calificó de "frustrante" la "debilidad y falta de personalidad" del PSE-EE en materia de autogobierno, añadió que "no se puede hacer el Calimero" en este asunto y apeló a "sentarse a hablar y luego defender en la mesa la postura que quieran".

Durante su intervención en el acto de recuerdo a Unzalu, la dirigente del PSE-EE ha aludido a la ley como "el alma del pacto entre diferentes, el sustrato de la democracia" y ha afirmado que "eso es el Estatuto".

"Ese que hemos sabido construir diferentes. Que tiene un claro compromiso socialista. Ese que los socialistas hemos defendido como nadie, por encima de quienes lo abandonaron durante toda una década y se fueron de la ley y el pacto para llevarnos a un viaje a ninguna parte, para añadir confrontación y división", ha censurado.

En clara alusión al PNV, ha añadido que "son quienes hoy nos hablan de que tenemos miedo al autogobierno". "¿Miedo? Pero si nos han matado y perseguido durante cuatro décadas por hacerlo valer. Pero si tenemos una propuesta para mejorarlo, para modernizarlo, para que quepamos más", ha respondido.

Según Mendia, "miedo tendrá quien defiende una posición, pero no se atreve a llevarla adelante porque duda de tener apoyos". "Y porque sabe que, de hacerlo, volverá un capítulo de su historia del que prefieren no acordarse", ha añadido.

La líder del PSE-EE ha advertido de que "esto no es inmovilismo ni es comodidad con lo que hay". "Tenemos registrado negro sobre blanco en el Parlamento Vasco una propuesta de futuro que nos permita un autogobierno más social, que blinde la pluralidad, que nos permita convivir entre vascos y con el resto de España", ha dicho.

Se trata, a su juicio, de "una vía legal y útil, una vía que actualice el gran encuentro entre diferentes que protagonizaron Indalecio Prieto y el lehendakari Aguirre". "El que pusieron al día en el 79 Ramón Rubial, Txiki Benegas, Carlos Garaikoetxea o Xabier Arzalluz, entre otros", ha señalado.

Según Mendia, es "el mismo Estatuto por el que, dos días después del referéndum, mataron a un socialista, Germán González, por el que dieron todo Mario Onaindia y Mikel Unzalu". "El pasado del que nos sentimos orgullosos, el que nos ha hecho una sociedad mejor, y el que nos ofrece la mejor base para un futuro lleno de esperanza", ha dicho.

LIBERTAD GANADA A PULSO

La también consejera de Trabajo y Empleo se ha referido a "la libertad" de la que se goza actualmente y que ha sido "ganada más que a pulso". "Ganada a costa de la vida injustamente segada a tantos compañeros nuestros, a tantas personas que jamás debieron ser asesinadas. A costa de haber sido perseguidos, acosados, amenazados", ha recordado.

La libertad se la logrado, según Mendia, "a pesar de quienes banalizaron la dignidad humana hasta destruir seres humanos, pero no su dignidad". "Y de ellos nos acordamos especialmente desde que conseguimos que dejaran de matar", ha indicado.

En este punto, ha aludido al cese de la actividad terrorista de la banda, anunciada hace 10 años, "con los socialistas liderando los Gobiernos de España y Euskadi". "Fue no solo una conquista para la sociedad vasca. Fue un triunfo de la izquierda", ha dicho.

La dirigente política ha indicado que la izquierda "tiene en su esencia asumir la pluralidad, reconocerla y gestionarla, intentar liderar los espacios de encuentro, el de los acuerdos, intentar influir en todas las políticas públicas que afectan a la vida de todas y de todos"!.

"Hacerlo de forma que nadie, nadie, se pueda sentir excluido. Y quien quiera reivindicarse como izquierda vasca debe tener esa esencia. Por eso el Socialismo lleva 135 años en esta tierra", ha añadido.

Idoia Mendia ha advertido de que la izquierda "honra a quienes construyen derechos" y "no aplaude a quienes destrozan vidas". "Y nosotros aquí honramos a uno de esos obreros de la democracia y la libertad, tan justas como útiles para toda la ciudadanía, frente a quienes, día sí y día también, se juntan para celebrar el terror tan injusto como inútil que padeció este país", ha apuntado, en alusión a Mikel Unzalu.

En este punto, ha recordado que el ex parlamentario fallecido defendía "una forma de relación entre las personas que ofrece intercambios recíprocos y puede evitar la comisión de errores y superar nuestras debilidades". "Pero qué difícil es lograrlo en un mundo de poderes contrapuestos, de intereses que tienen por objetivo destruir al otro y no convivir", añadía.

Mendia se ha referido a Unzalu como a un "muñidor de acuerdos que parecen imposibles" y ha destacado su "compromiso con el país hizo de él un patriota; su compromiso contra la desigualdad, un socialista; su compromiso con la defensa de la ley, un demócrata".

Idoia Mendia ha reivindicado la política "como servicio público" y "lugar de contraste de opiniones entre diferentes y de acuerdo entre diferentes, como demostró en el Parlamento", y ha destacado "la figura" de Mikel Unzalu, "gestor eficaz e innovador, que participó en la pasada legislatura en el diseño de un nuevo modelo penitenciario vasco que en los próximos días se va a empezar a materializar".

"Es un orgullo haber compartido este viaje intenso, doloroso, intenso y fructífero, hacia la Euskadi próspera y libre, la de hombres y mujeres iguales en la pluralidad. La que hoy vivimos. Por eso, le echamos de menos, pero no nos falta Mikel. Sigue con nosotros en esta Euskadi por la que tanto trabajó", ha concluido.