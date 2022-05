Mendia ve "buena noticia" que LAB "abra la puerta" a participar en instituciones sociolaborales

Espera que todos los sindicatos "algún día se sienten en la Mesa de Diálogo Social" y la negociación colectiva "se asiente en las empresas"

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha esperado que el conjunto de los sindicatos vascos "algún día se sienten en torno a una Mesa de Dialogo Social" y, por ello, ha asegurado que no "tira la toalla" con ELA y LAB. En este sentido, ve

"una buena noticia" que LAB "abra la puerta a la posibilidad de participar en las instituciones que tenemos" como Osalan o Lanbide.

Durante su participación en el foro 'Encuentros SER Euskadi', Mendia ha defendido el trabajo que se realiza en la Mesa de Diálogo Social y ha remarcado que todo lo que se apruebe en este foro, "como va con el consenso de empresarios y sindicatos, va a tener mucho mayor efecto y se va a llevar a cabo con la capilaridad que con la unilateralidad de un gobierno no consigues".

La consejera ha asegurado que no "tira la toalla" con ELA y LAB, sindicatos que no participan en el Mesa de Diálogo Social, y "no pierde ocasión en tenderles la mano".

Mendia ha lamentado que no acaben de "entender lo que es el tripartismo y la concertación" y traten "equivocadamente de trasladar un sistema de mayorías a un ámbito que se construye sobre bases bien distintas".

Por ello, le parece "una buena noticia" que LAB "abra la puerta a la posibilidad de participar en las instituciones que tenemos" como Osalan o Lanbide. "Cuantos más seamos y más opiniones tengamos, seguramente más rico será el debate y mejores las conclusiones y las ideas", ha valorado preguntada por la intención del sindicato que dirige Garbiñe Aranburu de "repensar" su participación en los diferentes espacios de participación institucional vascos.

"CLIMA TRANQUILO"

La consejera de Trabajo y Empleo espera que "algún día el conjunto de los sindicatos que realizan su labor en Euskadi se sienten en torno a una Mesa de Diálogo Social, respetando al organismo internacional del trabajo que es el que establece las reglas de juego del diálogo social, y sobre todo que la negociación colectiva se asiente en las empresas".

Según ha subrayado, "necesitamos un clima tranquilo de debate, de defensa legítima de los intereses de trabajadores y empresarios, pero por el bien del país necesitamos mirar al futuro, salir adelante y competir".