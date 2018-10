Mendia ve a Otegi y Ortuzar "muy satisfechos" con su acuerdo, pero advierte de que PSE no se puede volver nacionalista

Publicado 19/07/2018 20:48:24 CET

"El camino de exceder la legalidad ya sabemos dónde nos lleva y parece claro que ese acuerdo no llegará a buen puerto", afirma

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ve al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, "muy satisfechos" con su acuerdo sobre nuevo estatus para Euskadi, pero ha advertido de que no se puede pretender que los socialistas "se vuelvan nacionalistas". "El camino de exceder la legalidad ya sabemos dónde nos lleva y parece claro que ese acuerdo no tiene visos de llegar a buen puerto", ha afirmado.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que Otegi y EH Bildu "han comprado como su oferta de mínimos lo que ha podido parecer una oferta de máximos por parte del PNV". "Lo que sí parece claro es que, tanto Otegi como Andoni Ortuzar, están muy satisfechos con ese acuerdo", ha añadido.

Además, ha señalado que ha escuchado a "algunos líderes políticos" acusar a los socialistas de "no moverse" de sus posiciones tradicionales y ha afirmado que le gustaría que "la gente hiciera un poco de memoria".

En este sentido, ha recordado que el Partido Socialista siempre ha defendido que, para una reforma estatutaria "que modernizase de verdad Euskadi y la metiese de lleno en el siglo XXI, garantizando los derechos conquistados, estaría mejor hacer una reforma constitucional".

"Fíjense si nos hemos movido, que hemos renunciado a hacer la reforma constitucional, de momento, y nos hemos metido de lleno y nos hemos arremangado en la ponencia estatutaria haciendo propuestas", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado que "el acuerdo que se ha ido fraguando entre el PNV y Bildu no ha tomado en consideración" las propuestas que, "semana a semana", ha presentado el PSE-EE. "Por eso también, junto con nuestro voto particular, hemos añadido toda la documentación que nosotros hemos ido aportando como propuestas socialistas a cada una de las partes del Estatuto para ver si los expertos, en ese trabajo técnico que tienen que realizar, pueden tomar en consideración todas esas aportaciones socialistas", ha dicho.

En cuanto a las advertencias de la presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, sobre que su partido no iba a permitir "ni vetos ni amenazas" del PSE-EE, ha precisado que los socialistas "no vetan". "Al final, esto ya se ha ensayado en otras partes y el Tribunal Constitucional se ha manifestado con claridad. No se puede reformar la Constitución a través de un Estatuto de Autonomía", ha añadido.

A su juicio, ésta es "una cuestión básica" y ha apuntado que lo que se debe procurar es "hacer una reforma del Estatuto que sirva y sea útil para la ciudadanía, por un lado, blindando los derechos sociales que han conquistado los vascos y, segundo, modernizando el país, haciendo que funcione mejor".

LEGALIDAD

"Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la reforma estatutaria, pero, evidentemente, dentro de la legalidad porque, lógicamente, el camino de exceder la legalidad ya sabemos dónde nos lleva. En ese sentido, parece claro que ese acuerdo no tiene muchos visos de llegar a buen puerto", ha indicado.

Idoia Mendia ha afirmado que su partido siempre ha afrontado el trabajo de reforma estatutaria "con el ánimo de llegar al máximo consenso con el resto de fuerzas". "El PSE, el primer partido de este país en antigüedad, cuando los nacionalistas, en el año 1931 y antes, intentaron hacer un Estatuto fuera de la Constitución republicana, nosotros buscamos el consenso con ellos y conseguimos el Estatuto de 1936. Conseguimos también el Estatuto de 1979, encontrándonos nacionalistas y no nacionalistas", ha apuntado.

No obstante, ha recordado que su partido no estuvo en el 'Plan Ibarretxe' porque "no tenía visos de salir adelante". "Lo que no puede pretender el nacionalismo vasco es que los socialistas se vuelvan nacionalistas", ha dicho.

Por ello, ha precisado que ellos defienden un Estatuto en el que "todos se puedan sentir reflejados". "Si solo se siente reflejada una parte de la sociedad, no le veo yo muchos visos a este Estatuto", ha destacado.

TRANSFERENCIAS

En cuanto al traspaso de las transferencias pendientes, la líder de los socialistas vascos ha subrayado que "el cumplimiento del Estatuto de Gernika es un mensaje claro en favor de la legalidad y de la vía autonómica, que ha sido una vía de éxito".

"Evidentemente, el Gobierno acaba de entrar, se ha puesto a trabajar, ha hecho algo inédito en los últimos años en la política española, que es constituir una comisión permanente de trabajo para las transferencias pendientes. Y creo que muy pronto vamos a tener frutos ya de esa comisión permanente", ha explicado.

Sin embargo, ha recordado que, en algunos casos, llevará más tiempo realizar los traspasos porque son materias más complejas, "pero van a trabajar a buen ritmo, hay compromiso por ambas partes". "El presidente Pedro Sánchez ha sido muy claro en este compromiso y, por lo tanto, esperamos que poco a poco vayan andando, en eso y en los recursos que hay a las leyes vascas también", ha concluido.