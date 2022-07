Metallica actúa este domingo en Bilbao con una asistencia prevista de 45.000 personas

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estadio de San Mamés de Bilbao acogerá este domingo un concierto de Metallica, dentro de su gira en Europa y al que se prevé la asistencia de unas 45.000 personas.

La banda californiana estará precedida en el escenario de San Mames por Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves, Niña Coyote eta Chico Tornado, que comenzarán su actuación a las cuatro de la tarde y una hora antes se abrirán las puertas del estadio.

La actuación de Metallica dará comienzo a las diez de la noche, un concierto que viene precedido del que ofrecieron el pasado viernes en Bélgica, después de que tuvieran que cancelar esta misma semana una cita en Suiza por el contagio de coronavirus de un miembro del equipo.

Con motivo de este concierto, que se enmarca en la celebración del Bilbao Bizkaia Rock Day, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido ampliar en dos horas el horario de cierre de los locales de hostelería.

Además, el concierto de Metallica está provocando, desde el pasado domingo y hasta este próximo lunes, cortes de tráfico y supresión de aparcamiento en las inmediaciones de San Mamés.

En concreto, desde el domingo, día 26, está cortado el tráfico en las calles Felipe Serrate, Luis Briñas (entre Felipe Serrate y Zunzunegui), y Alameda Urquijo (desde Sabino Arana), excepto garajes y emergencias. Además, Bilbobus modificará su recorrido.

Asimismo, desde las 10.00 horas del domingo, 3 de julio, se cortará el tráfico en Camino Ventosa. Los residentes tendrán acceso desde Cuesta de Olabeaga. El cierre completo en dichas calles será hasta 02.00 horas del día 4.

Por otro lado, se ha suprimido el aparcamiento en la calle Felipe Serrate (junto al estadio), desde el pasado domingo, hasta las 08.00 horas del día 4 de julio; y en Luis Briñas (entre Felipe Serrate y Zunzunegui), y Alameda Urquijo (desde Sabino Arana), excepto carga y descarga, desde las 22.00 horas del día 2 de julio, a las 2.00 horas del día 4 de julio.