Montehermoso acogerá una exposición sobre las violencias machistas cotidianas del 10 de diciembre al 17 de enero

Presentación de la exposición - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz acogerá del 10 de diciembre al 17 de enero de 2027 la exposición 'Las violentas costumbres', proyecto ganador de la XIV convocatoria Derechos Humanos y Creación Artística, impulsada por el Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo.

La propuesta, desarrollada por la asociación vitoriana Arpeko y el colectivo boliviano Mujeres Creando, invita a reflexionar sobre las violencias machistas cotidianas e incluye talleres de gráfica feminista y una charla a cargo de la activista feminista argentina Rita Segato.

Los detalles del proyecto se han dado a conocer esta mañana en una rueda de prensa en la que han participado Ana López de Uralde, concejala de Cooperación al Desarrollo; Idoia Romano, representante de la Asociación Arpeko; y Charo Ramírez, del colectivo Resbaladero.

López de Uralde ha destacado que "este proyecto va más allá de una exposición convencional". "Ha sido la propuesta mejor valorada de las cinco presentadas a la convocatoria y sobresale por su carácter participativo, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de implicarse creativamente en la iniciativa de la mano de dos grandes referentes internacionales del pensamiento feminista y la práctica artística", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que "el objetivo es generar espacios de reflexión artística en torno a los Derechos Humanos, cuyo Día Internacional se celebra el 10 de diciembre".

La propuesta artística pretende acercar al público el concepto de "argamasa jerárquica", desarrollado por la antropóloga feminista Rita Segato, que describe cómo actúa la violencia moral y simbólica a la hora de normalizar y perpetuar las desigualdades sociales (machistas, racistas, clasistas y coloniales).

Para profundizar en la reflexión sobre las violencias machistas cotidianas, Segato ofrecerá una charla el 10 de diciembre, a las 18.00 horas, durante la presentación de la exposición, que se podrá visitar a partir de las 19.30 horas.

TALLERES

Además, la activista argentina participará, junto con Danitza Luna, integrante de Mujeres Creando y artista creadora de la obra, en los talleres de gráfica feminista que se celebrarán en Vitoria-Gasteiz del 16 al 21 de noviembre. Las personas interesadas en participar en los talleres pueden inscribirse a través del correo electrónico lasviolentascostumbres@gmail.com

Estas sesiones, abiertas al público, darán continuidad al proceso creativo iniciado en Bolivia, en la sede de Mujeres Creando en La Paz. Las personas participantes podrán intervenir objetos cotidianos que se incorporarán a la instalación final del Centro Cultural Montehermoso, contribuyendo así a construir una propuesta artística colectiva que busca visibilizar las violencias contra las mujeres que a menudo pasan desapercibidas en la vida cotidiana.

La muestra recreará espacios cotidianos como la calle, la cocina o el salón y a través de murales, grafitis, textos, objetos intervenidos, fotografías y piezas audiovisuales. El proyecto abordará, a su vez, las similitudes y desigualdades entre las realidades de las mujeres de ambos territorios.

Entre sus elementos, incluirá la recreación de un qhatu o puesto de venta, en referencia a la economía informal como vía de salida de la violencia para algunas de las mujeres atendidas por Mujeres Creando en Bolivia.

La exposición contará también con la colaboración del Forum Feminista María de Maeztu y de Resbaladero, un colectivo de fotógrafas y fotógrafos que ha publicado varios fanzines para abordar la violencia machista a través de la narrativa visual.

El colectivo aportará sus obras a la muestra y presentará el 17 de diciembre su última publicación, 'Sutura', creada en colaboración con el grupo de jóvenes 12 Nubes.

La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de enero de 2027 y se ofrecerán visitas guiadas todos los jueves y sábados en horario de mañana y de tarde.