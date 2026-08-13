Mungia celebra desde el sábado las fiestas de Atxuri, con ciclismo, música, concursos y un mercado de segunda mano

Cartel de las fiestas del barrio de Atxuri en Mungia. - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Mungia celebrará desde este sábado, 15 de agosto, y hasta el martes 18 las Kofradi Jaiak del barrio de Atxuri, con ciclismo, concursos de tortillas y arroz con leche, campeonatos de cartas, un mercado de segunda mano, música y actividades infantiles.

Según ha explicado el Ayuntamiento, a lo largo de cuatro días se ofrecerán actividades dirigidas a personas de todas las edades que combinan "tradición, gastronomía y ambiente festivo".

El programa comenzará el sábado, a las 10.30 horas, con la tradicional prueba ciclista (para cadetes) en recuerdo a Peru Azurmendi. A las 14.00 horas tendrá lugar el inicio oficial de las fiestas con el txupinazo y trikipoteo en Landetxo.

Por la tarde, en el parque Uriguen se celebrará el concurso de tortillas, además de juegos infantiles. La jornada finalizará con una romería y una chocolatada.

El domingo 16 el barrio acogerá un mercado de segunda mano desde las 9.00 horas. Tras la misa en la ermita de San Martín, a las 11.30 horas Atxuriko Eskota, acompañados de Amilotx Dantza Taldea, recorrerá el barrio las calles de Mungia. Durante la tarde, a partir de las 16.00 horas, habrá campeonato de mus, tute y brisca y sardinada popular, entre otros.

El lunes 17 se celebrará la misa en la ermita San Martin en recuerdo de las personas fallecidas del barrio. A partir de las 18.00 horas tendrá lugar el XXI Concurso de Arroz con Leche y una parrillada popular. La jornada se cerrará con la romería 'Duo Alai'.

Durante último día de fiestas, el martes 18, habrá un homenaje a una persona del barrio, la tradicional comida popular, 'herri kantak' y Dj, además de hinchables para los más pequeños, una discofiesta y una chocolatada.