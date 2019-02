"Lo indescrible" de Jenny Holzer permanecerá en el Guggenheim del 22 de marzo al 9 de septiembre

Actualizado 15/02/2019 18:16:41 CET

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá del 22 de marzo al 9 de septiembre la muestra "Jenny Holzer. Lo indescriptible', un "completo" recorrido por la obra de una de las artistas "más relevantes de nuestro tiempo". Esta exposición, comisariada por Petra Joos, curator del Museo Guggenheim Bilbao, y patrocinada por la Fundación BBVA, presenta obras de nueva creación, incluyendo una serie de proyecciones de luz sobre la fachada del Museo, de las que se podrá disfrutar todas las noches desde el 21 hasta el 30 de marzo.

Según ha informado el centro de arte moderno, la obra de Holzer ha estado presente en el Museo desde sus inicios a través de la "imponente" Instalación para Bilbao (1997). La pieza -instalada en el Atrio y encargada para la inauguración del edificio- está compuesta por nueve columnas luminosas, cada una de ellas de más de doce metros de altura.

Desde el año pasado, esta obra, creada expresamente para su actual emplazamiento, se complementa con Pareja de Arno (Arno Pair, 2010), una pareja de bancos de piedra con inscripciones donada al Museo por la artista.

Las reflexiones, ideas, argumentos y aflicciones que Jenny Holzer ha expresado a lo largo de más de 40 años de carrera se presentarán al público a través de un amplio abanico de instalaciones, cada una de las cuales posee una "evocadora" dimensión social. Su medio, ya se plasme en forma de camiseta, placa, pintura o señal de leds, es el lenguaje.

PÓSTERS A ESCONDIDAS

La difusión de textos en espacios públicos constituye un aspecto esencial de su obra, empezando en la década de 1970 con pósters pegados a escondidas por toda la ciudad de Nueva York y continuando con sus recientes proyecciones de luz sobre paisajes y arquitecturas.

Los visitantes de la exposición serán testigos de la evolución experimentada por la praxis de la artista, que aborda los temas fundamentales de la existencia humana, incluyendo el poder, la violencia, las creencias, la memoria, el amor, el sexo y la muerte. Su arte se dirige a un público amplio y diverso por medio de un lenguaje "directo, conciso y mordaz", ha indicado el Museo.

El objetivo de Holzer es involucrar al espectador mediante la creación de espacios evocadores que provoquen una reacción, un pensamiento o la adopción de una postura, dejando a la autora, a menudo anónima, en un segundo plano.

BIOGRAFÍA

Durante más de cuarenta años, Jenny Holzer ha venido presentando sus "mordaces "ideas, argumentos y aflicciones en lugares públicos y exposiciones internacionales, incluyendo el 7 World Trade Center, la Bienal de Venecia, los Museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao, el Whitney Museum of American Art y el Louvre Abu Dabi.

Holzer recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia en 1990, el Crystal Award del Foro Económico Mundial en 1996 y la Medalla Internacional de las Artes del Departamento de Estado de EE.UU. en 2017. Asimismo, tiene doctorados honoris causa por el Williams College, la Rhode Island School of Design, The New School y el Smith College. Actualmente, vive y trabaja en Nueva York.

El Museo ofrece una serie de soportes y actividades para ayudar a los visitantes a familiarizarse con el contenido y los conceptos de las exposiciones. En este caso, el espacio educativo explicará la importancia de la artista Jenny Holzer en la cultura de los años ochenta y hasta la actualidad mediante la presentación de una selección de los objetos artísticos más representativos generados a lo largo de su carrera, desde sus primeros bocetos hasta objetos de uso cotidiano como joyas grabadas, vajilla, medias y preservativos.

También se incluye material audiovisual del archivo de la propia artista que muestra sus primeros proyectos de colaboración y arte callejero, además de documentación sobre proyectos más recientes de la obra de Holzer en la esfera pública.

TRUISMOS Y ENSAYOS INCENDIARIOS

Los 'Truismos y los Ensayos incendiarios' fueron escritos por Jenny Holzer a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta. En un principio, aparecieron pegados de forma anónima por las calles de Nueva York. En la actualidad, la sala 205 del Museo muestra esos pósters en inglés, español, euskera, francés y alemán.

Holzer invita a los participantes en las actividades del Museo a interactuar con la instalación escribiendo sus respuestas en los propios pósters.