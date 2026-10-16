Museo Guggenheim Bilbao acoge desde el 11 de noviembre una exposición dedicada a Dan Flavin y su obra de 1960 a 1980

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá desde el 11 de noviembre al 4 de abril la exposición 'Dan Flavin: Algo de luz'. - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá desde el 11 de noviembre al 4 de abril la exposición 'Dan Flavin: Algo de luz', que explora "la notable amplitud" de la obra de este artista estadounidense entre las décadas de 1960 a 1980 y reúne más de veinte grandes piezas de los fondos de la Colección Panza del Guggenheim Museum de Nueva York, junto con préstamos de la Dia Art Foundation.

La exposición comisariada por Lauren Hinkson, conservadora de colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, toma su título de su primera exposición individual de piezas de luz fluorescente, organizada en 1964 en la galería Kaymar de Nueva York.

Según han explicado desde el museo bilbaíno, el recorrido incluye obras de los fondos de la Colección Panza del Guggenheim e "importantes préstamos" de la Dia Art Foundation de Nueva York, y sigue la trayectoria de Flavin desde sus primeros trabajos con fluorescentes blancos hasta sus instalaciones cromáticas posteriores, que ocupan salas enteras.

Desde el Guggenheim han resaltado que "la parquedad de unos materiales industriales de uso general, el énfasis en las formas elementales y la atención a la experiencia espacial del espectador han hecho de Flavin una figura clave del minimalismo".

Entre las obras destacadas de la exposición 'Dan Flavin: Algo de luz', se halla tanto la primera barrera de Flavin, 'verdes cruzando verdes (dedicada a Piet Mondrian, a quien le faltaba el verde)' (1966), como 'barrera artificial de luz fluorescente azul, roja y azul (para Flavin Starbuck Judd)' (1968).