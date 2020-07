El Museo Guggenheim presenta "Otras miradas', una colección de ilustraciones que interpretan el arte de Olafur Eliasson

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Myriam Cameros, Higinia Garay, Yolanda Mosquera, Alberto Muriel, Concha Pasamar, Ane Pikaza, Janire Orduna y Leyre Urbeltz son las siete ilustradoras y el ilustrador participantes en la iniciativa 'Otras miradas', por la que aceptan el reto planteado por el Museo Guggenheim Bilbao de plasmar su experiencia con la obra del artista Olafur Eliasson a través de la ilustración.

La exposición 'Olafur Eliasson: En la vida real', patrocinada por Iberdrola, ocupa actualmente toda la segunda planta del Museo y se caracteriza por lo experiencial de sus obras e instalaciones, de las que el visitante pasa a formar parte.

Esta selección de profesionales de la ilustración, pertenecientes a Euskal Irudigileak (asociación que ha colaborado con el Museo en la coordinación de esta iniciativa), han volcado en sus obras una visión personal de la exposición. En sus ilustraciones, realizadas con diferentes técnicas y estilo libre, rescatan aquellos aspectos que más les han inspirado de las obras que han elegido.

Los trabajos presentados captan "de forma sugerente y personal la experiencia vivida" en 'Olafur Eliasson: en la vida real', "desde el carácter inmersivo de su obra, hasta la importante presencia de la naturaleza a través de elementos como la niebla, el agua, el musgo o los glaciares, pasando por su constante investigación de cómo percibimos, sentimos y moldeamos el mundo que nos rodea, a través de obras que utilizan la luz, el color, el movimiento y las figuras geométricas", han destacado desde el museo bilbaíno.

Las ocho ilustraciones resultantes, "de indudable belleza y talento, son una muestra clara de cómo la manera con la que experimentamos el arte -y el mundo- depende de nuestra perspectiva personal", ha subrayado el Museo Guggenheim, para añadir que constituyen, por tanto, "una excelente manera de animar a la gente a sumergirse con libertad y creatividad en una de las exposiciones más sugerentes del verano".

Myriam Cameros (Tudela) ha elegido la obra 'Pabellón de la presencia de la ausencia', y de ella ha afirmado que, "cuando te adentras en ella sientes de una manera impactante el vacío de lo que ya no es, de lo que ya no está. En la ilustración ahondo en esa presencia inquietante de lo que ya no permanece, pero quizás algún día pueda ser recuperado".

Higinia Garay (Bilbao) ha escogido 'Tu atlas atmosférico de color', "un viaje sensorial hacia la naturaleza", mientras que Yolanda Mosquera (Amurrio) ha elegido 'Espacio de maquetas', obra que le evoca "un invernadero mágico que recoge todos los secretos que podrías encontrar en un paseo microscópico".

Alberto Muriel (Bilbao) se ha decantado por la obra 'Serie del deshielo de los glaciares 1999/2019', en la que, según ha señalado, Olafur Eliasson "documenta la desaparición de este elemento, una disolución como mal presagio para la habitabilidad del planeta en que vivimos".

Concha Pasamar (Pamplona) ha elegido 'Belleza', de la que, según ha dicho, "el viaje que plantea al interior de un arcoíris no solo tiene una dimensión sensorial rica -visual, sonora y táctil- y lúdica, sino también una carga simbólica especial".

La obra escogida por Ane Pikaza (Bilbao) ha sido 'Habitación para un color'. "Al sumergirme en esta obra resulta inevitable buscar todos los colores que perdimos; asumir la pérdida y buscar los matices se convierte entonces en el motor de esta nueva realidad", ha explicado.

Por su parte, Janire Orduna (Bilbao) ha elegido 'Pared de liquen', obra que, según ha asegurado, "consigue que la naturaleza invada tu espacio físico, te interpele y a la vez, te haga sentir acogida por la complejidad de las formas del musgo dentro de la sencillez de la instalación".

Por último, Leyre Urbeltz (Pamplona) ha elegido 'Tu sombra incierta'. "Me sugiere el juego con la multiplicidad de mi propia identidad. Una metáfora sinestésica en la que tomar consciencia sobre el movimiento de mi cuerpo, genera un espectro visual que pudiera ser el artefacto mágico para la creación de una colección infinita de posters psicodélicos de finales de los sesenta", ha explicado.

EUSKAL IRUDIGILEAK

La Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, Euskal Irudigileak, es el colectivo que agrupa desde el año 2003 a todos aquellos ilustradores interesados en la defensa común de sus derechos profesionales.

Forman parte de esta asociación más de 120 autores y creadores de imágenes, que se dedican al campo de la ilustración, en cualquiera de sus áreas: libro, libro de texto, cómic, publicidad, packaging, prensa, tarjetas, animación, edición multimedia, edición online, infografía, cartelismo, estampación, caricatura, juego didáctico, muralismo, guión ilustrado (storyboard), boceto (layout), e ilustración científica.