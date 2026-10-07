El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación seis trenes de vapor con motivo de su aniversario

Tren de vapor del Museo Vasco del Ferrocarril - EUSKOTREN

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación seis trenes de vapor este próximo fin de semana. Al servicio regular del domingo se le sumarán cinco circulaciones más, ya que el sábado se conmemorará el XXXII Aniversario de la creación de este museo.

Durante la jornada de celebración se organizarán cinco salidas de trenes traccionados por las locomotoras históricas de vapor Espinal (1887), Zugastieta (1888), Aurrera (1898) y Euzkadi (1920). Asimismo, se podrán ver en funcionamiento la grúa de vapor de Grafton (1920), la locomotora de tracción diésel Alsthom 1004 (1965) y los tranvías históricos eléctricos U-52 de Bilbao (1932) y 218 de Zaragoza (1952).

El horario de salidas de los trenes de vapor desde el Museo, ubicado en Azpeitia (Gipuzkoa) hasta Lasao, será el sábado a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas, y el domingo, a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las "mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Asimismo, ofrece uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo".