Nubes y claros este domingo en Euskadi, con algunas tormentas por la tarde

Cielo con algunas nubes sobre Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi nubes y claros. A partir de la tarde aparecerán nubes de evolución más compactas y se pueden producir algunos chubascos de carácter tormentoso.

Soplará viento del sur, pero por la tarde predominarán los vientos de componente norte flojos en la zona cantábrica. Las temperaturas mínimas serán algo más altas y las máximas con pocos cambios.