Nuevo ciclo 'Sirimiri' programa en sala BBK a Joe Henry, Los Estanques & Anni B Sweet y La Cabra Mecánica, entre otros

BILBAO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Bilbao BBK Live y BBK han dado a conocer un nuevo ciclo de conciertos que, bajo el título 'Sirimiri', programará del 15 de septiembre al 6 de diciembre, en la Sala BBK de Bilbao, un cartel de conciertos a cargo de Joe Henry, Nena Daconte, Los Estanques & Anni B Sweet, La Cabra Mecánica, La Paloma, Dadabe y VVV [Trippin' You].

En una nota, la promotora, Last Tour ha informado de que se ha optado por Sirimiri como "el término elegido por el festival Bilbao BBK Live para presentar esta programación, que se extenderá durante todo el año de manera continua y como aperitivo de la cita anual de verano en Kobetamendi.

De esta forma, las primeras fechas de este nuevo ciclo han sido dadas a conocer, ya que las entradas están disponibles a la venta desde este martes y se pueden adquirir a través de lasttour.org y salabbk.bbk.eus.

Serán en total ocho actuaciones en seis veladas distintas, todas ellas, en la sala BBK de la Gran Vía de la capital vizcaína y a partir de las 20.00 horas.

Abrirá el ciclo el productor, cantante y compositor norteamericano Joe Henry*, quien a lo largo de una trayectoria de 17 álbumes publicados desde mediados de los ochenta del siglo pasado ha oscilado entre el sonido americana, el country, el blues el folk y las influencias jazzeras.

Su último disco, All the Eye Can See' fue publicado el año pasado y después de que el músico dejara atrás un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2019.

Una semana más tarde, el 22 de septiembre, será el turno de Nena Daconte, el proyecto musical de la intérprete Mai Meneses, quien acaba de regresar a los escenarios tras atravesar una crisis personal que relató en una autobiografía donde revelaba las razones de su ruptura personal y profesional con Kim Fanlo, quien fuera el otro integrante del dúo y también expareja. Meneses publicó en marzo de 2023 su sexto álbum con la discográfica Subterfuge.

El 20 de octubre llegará el proyecto compartido por el grupo de pop psicodélico Los Estanques y la cantante Anni B Sweet, quienes presentarán su inclasificable proyecto musical conjunto que vio la luz en 2022 en forma de disco con el título 'Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado'. Se trata de un trabajo compartido y compuesto por la propia Anni B Sweet y el integrante del cuarteto madrileño, y también productor del álbum, Iñigo Bregel.

El 2 de noviembre será el turno del regreso a los escenarios de La Cabra Mecánica, banda liderada por Lichis que ha resucitado el grupo para celebrar su 25 aniversario con una gira especial tras disolver la banda en 2010 y emprender su líder carrera en solitario.

Como cierre, llegarán el indie rock de La Paloma + Dadabe, el día 5 de diciembre, y el denominado sonido neo-bakala de VVV [Trippin'you], ya el 6 de diciembre.