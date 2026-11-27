Campaña para incentivar el consumo de pescado entre los jóvenes - OPPAO

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), en colaboración con Basque Food Cluster, ha puesto en marcha una campaña para fomentar el consumo de pescado entre las nuevas generaciones y revertir la caída registrada entre la población joven, a través del Proyecto Arrain-ekin, financiado con fondos FEMPA 2025 y cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno Vasco.

La iniciativa, enmarcada en la línea de ayudas destinada a promover el consumo de productos pesqueros y divulgar el patrimonio pesquero, incluye el lanzamiento de la web mitosdepescado.eus y dos guías dirigidas a desmontar los estereotipos sobre el precio y la dificultad de preparación de estos productos.

Los detalles de la campaña se han presentado en un acto celebrado en la lonja de Ondarroa (Bizkaia), en el que han participado el gerente de OPPAO, Mikel Oruz; el director general de Basque Food Cluster, Jon Ander Egaña, y la directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Ixone Soroa.

La campaña parte de los resultados de varios estudios propios, que incluyen un análisis del mercado, otro sobre los hábitos de compra y consumo, y un tercero sobre tendencias y buenas prácticas internacionales, han indicado.

Entre las principales conclusiones se constata que Euskadi sigue siendo la comunidad autónoma donde más pescado y marisco se consume, aunque la tendencia general es descendente y afecta especialmente a los sectores más jóvenes de la población.

En concreto, el consumo medio por persona en Euskadi se sitúa en 23,18 kilos anuales, un 30% por encima de la media estatal, de 17,83 kilos, aunque son casi siete menos de los 30 kilos por persona y año registrados hace 15 años.

Asimismo, la investigación refleja un progresivo envejecimiento del perfil de consumidores de pescado, hasta el punto de que las personas mayores de 65 años concentran el 35,72% del volumen total consumido.

A partir de este diagnóstico, el proyecto contempla tanto acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía como cambios en el propio sector pesquero. Entre las medidas figuran el refuerzo del papel asesor de las pescaderías y el incremento de la oferta de productos más fáciles de cocinar y preparar, con el objetivo de adaptar la comercialización a las necesidades de los consumidores más jóvenes.

La directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Ixone Soroa, ha valorado la iniciativa y agradecido al sector el ejercicio de "autoanálisis" realizado, que permitirá trabajar para mantener y mejorar las cifras de una actividad estratégica para la economía vasca.

Según los datos del Eustat, el INE y el EU Blue Economy Observatory 2024 de la Comisión Europea, el sector de la economía azul aporta 2.800 millones de euros al Valor Añadido Bruto (VAB) de Euskadi, lo que representa el 3,3% del total, y concentra el 3,2% del empleo.