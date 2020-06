Ortuzar cree que "en una parte del PSE hay una pulsión para explorar" un acuerdo de izquierdas en Euskadi

El dirigente jeltzale considera que las próximas elecciones vascas son "las más importantes en 40 años"

BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "en una parte del PSE" sí se da una "pulsión para explorar" un acuerdo de izquierdas en Euskadi y ha considerado que "frente a esa tentación" que pueden sentir, "la mejor vacuna es un gran resultado del PNV".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale analiza las elecciones vascas del 12 de julio y asegura que el nivel de esta precampaña está siendo "lamentable".

"Tenemos a un Iturgaiz enfermizo en su obsesión de darle al PNV. No ha hablado nada de proyectos. Bildu tiene la necesidad casi también patológica de meterse con el PNV. Hasta cuando van a presentar un supuesto plan de reconstrucción dicen que el lehendakari no los recibe", lamenta.

En esta línea, critica que la coalición soberanista está llegando a "acuerdos y acuerdillos" en Madrid "como un partido reformista más", de tal forma que "aparenta ser en Euskadi una alternativa al sistema, y en Madrid es un partido reformista sumiso al Gobierno de Pedro Sánchez".

"El día que haya una reforma, el Gobierno con quien va a tener que hablar es con el PNV, y probablemente saldrá la reforma laboral que pacte con el PNV, porque con Bildu no dan los votos. Nos quiere borrar de la ecuación en Madrid. Pero, sin el PNV, no salen las políticas progresistas", advierte.

Asimismo, considera que "en una parte del PSE sí hay una pulsión para explorar" un acuerdo de izquierdas en Euskadi, por lo que no lo descarta.

"GANAS" EN EH BILDU

"Otra cosa es que los números den, y que se atrevan. Pero en una parte del PSE, ganas hay. Y en Bildu, todas. Ahora dice que no, pero seguro que lo intentará", indica, para añadir que con el objetivo de evitarlo el PNV sacará "unos resultados tan nítidos que no dejen dudas de que no se pueden hacer esos experimentos contra la voluntad mayoritaria del país".

Para Ortuzar, los jeltzales deben incrementar la distancia con respecto a hace cuatro años y sitúa como reto subir un escaño más por cada territorio. "Si el PNV se sitúa en 31 y los otros no pasan de 20, es que la gente quiere lo que quiere... Frente a esa tentación que pueden sentir algunos en el PSE en favor de un tripartito de izquierdas, la mejor vacuna es un gran resultado del PNV", valora.

De este modo, advierte de que si el PNV no es bueno para gobernar en Euskadi, "no es un buen compañero para un gobierno en Madrid y si el PNV es un buen compañero en Madrid, lo lógico es que se respete la voluntad de la ciudadanía vasca y no se tuerza".

Por otro lado, afirma que el PNV no va a "bajar la guardia un ápice sobre un nuevo estatus de autogobierno" y cree que se está "en mejores condiciones que hace cuatro años porque tenemos textos".

"Si en Euskadi se da una mayoría clara en torno al PNV y a un gobierno de coalición, y en Madrid se dan las circunstancias que se dan hoy en día, yo soy optimista. Deberíamos apretar el acelerador al máximo para que haya un nuevo estatus en estos cuatro años", defiende.

Por último, considera que el reto es "el más importante desde las inundaciones de 1983" y ve un paralelismo ya que "la situación económica es complicada y toca renegociar el autogobierno". "Son las elecciones más importantes en 40 años", subraya.