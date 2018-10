Ortuzar cree que PSOE y PP piensan más en el interés electoral que en la economía y el desempleo

Actualizado 02/09/2011 16:24:41 CET

SAN SEBASTIÁN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado que el PSOE y el PP "han dado un mal ejemplo de la utilización de las mayorías" en la aprobación de la reforma de la Constitución para limitar el déficit y ha acusado a ambas formaciones de pensar más en el "interés electoral" que en la economía y el desempleo.

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en San Sebastián en un curso de verano de la UPV/EHU, Ortuzar ha considerado que, a tres meses vista de las elecciones generales, "en el fondo de todo esto subyace en el PSOE y en el PP un evidente interés electoral".

A su juicio, ambas formaciones están pensando "más que en el déficit, más que en la economía y más que en arreglar los problemas del desempleo en el Estado español, en cómo uno salva los muebles --PSOE-- y el otro en cómo llega con más fuerza a la Moncloa".

"Así ni se construye un país, ni se construye un Estado, ni se integran a los discrepantes, ni tampoco se da respuesta a los problemas de la ciudadanía, al desempleo y a la crisis económica", ha insistido.

Para el dirigente jeltzale, lo que se está viendo estos días en el Congreso es "la negación del diálogo, la negación de la pluralidad, de la diversidad, como si el Estado español fuera cosa de dos, del PSOE y el PP".

"Tantas veces que se ha apelado a la integración de los nacionalistas en el juego político, constitucional, bueno pues hoy como hace treintaitantos años, como en el 78, también el PSOE y el PP nos han excluido de una reforma constitucional", ha denunciado.

OPORTUNIDAD

Ortuzar ha afirmado que para Euskadi "se ha perdido una oportunidad" que el PNV formulaba "de una manera sincera y positiva para solventar y superar aquella asignatura pendiente, que también quedó en el 78, la del encaje respetuoso del hecho nacional vasco en el Estado español", al tiempo que ha considerado que esta cuestión sigue siendo "tabú para los partidos estatalistas" y ha recordado que "nuevos hechos nacionales han irrumpido en la escena internacional sin ningún tipo de problema".

No obstante, ha remarcado que el PNV "no se desanima ni cesará en el empeño" y se ha mostrado convencido de que "habrá nuevas ocasiones". "Si quieren silenciarnos no lo van a conseguir; esta negativa de lo que nos sirve es de acicate para seguir defendiendo los intereses vascos con más ahínco", ha advertido.

Finalmente, el presidente del BBB ha lamentado que PSOE y PP "han escogido una mala vía". "Es una pena y seguramente se arrepentirán en el futuro de haberlo hecho así, porque la Constitución y esta reforma constitucional va a tener todavía menos respaldo que el que tuvo la constitución en el año 78, o sea, esto es la marcha del cangrejo, es el avanzar hacia atrás; es perder apoyos en lugar de ganarlos", ha concluido.