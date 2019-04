Ortuzar dice a Sánchez que se olvide de PNV si va con "el jacobinismo naranja" o no reconoce a Euskadi como nación

Publicado 24/04/2019 20:19:56 CET

Pide a los vascos que puntúen "con un cero" al líder de PSOE, a Casado, Rivera e Iglesias por "olvidarse de los vascos"

BARAKALDO (BIZKAIA), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al presidente del Gobierno y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Sánchez, que se olvide del PNV si da "un giro hacia la recentralización, al jacobinismo naranja", o no reconoce "la capacidad de Euskadi como nación". Además, ha pedido a los vascos que puntúen "con un cero" a Sánchez y a los líderes del PP, de Ciudadanos y de Podemos, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias por "olvidarse" de los vascos.

En un acto electoral celebrado por la formación jeltzale en la localidad vizcaína de Barakaldo, también ha intervenido el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha insistido en pedir "un grupo fuerte para defender con fuerza Euskadi", y ha asegurado que en Madrid les gustaría que el PNV "desapareciera, que no existiera". "Pero aquí estamos y aquí vamos a seguir, con el objetivo de la defensa de Euskadi", ha añadido.

Durante su discurso, Ortuzar se ha referido a los dos debates televisivos entre los cuatro candidatos del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, para recordar que no han hecho "ni una referencia sana" a la Comunidad Autónoma Vasca.

"En horario de máxima audiencia, todos los altavoces amplificados y ni una mención a este país, a nuestros problemas, a nuestras inquietudes. Los cuatro del debate multiplicaron a Euskadi por cero y, como tal, se merecen que el electorado de Euskadi también les puntúe con un cero. Quien se olvida de nosotros, que se olvide también de nuestros votos", ha apuntado.

Además, ha destacado que los socialistas "llevan toda la campaña hablando de la España que quieren", y ha afirmado que "ellos piensan en una España en la que Euskadi está muy lejos y es apenas una mota de polvo". "Nosotros, el PNV, pensamos en Euskadi, que es lo más grande para nosotros, que es lo que nos mueve, que es lo nuestro porque es lo vuestro", ha indicado.

A su juicio, el PSOE "no se ha preocupado ni un minuto" por Euskadi y "solo se acuerda" de ella cuando "está apurado y necesita el apoyo del PNV para mantener su posición de gobierno en Madrid". "Madrid se interesa mucho más por Euskadi cuanto más fuerte está el PNV. Podríamos decir que la atención de Madrid a lo vasco es directamente proporcional a la fuerza del PNV. Hagamos que el PNV se fortalezca aún más para que los intereses de Euskadi y para que desde Madrid se nos respete más", ha añadido.

El líder jeltzale considera que Pedro Sánchez, cuando vino el viernes pasado a San Sebastián, "buscó una cesión de voto". "Fijaos cómo están que el otro día reconocía que, aquí, en Euskadi, entendía que una mayoría de gente votara en las elecciones municipales y forales a opciones que no fuera el Partido Socialista, reconocía implícitamente que el PNV era la mejor opción", ha subrayado.

Andoni Ortuzar ha manifestado que Sánchez "pidió que, quienes habitualmente votan en clave nacionalista en Euskadi, en esta ocasión cambiaran su voto para garantizar un Gobierno progresista en España", y realizó un llamamiento al 'voto útil'. "Los nacionalistas debemos ser, a ojos de Sánchez, un 'voto inútil' porque anteponemos la defensa de los intereses de Euskadi a que su gobierno tenga determinada mayoría", ha añadido.

Tras señalar que los socialistas se creen que, en unas elecciones generales, "el voto de los vascos también les pertenece, que estas elecciones no van con Euskadi, sino con España", ha remarcado que estos comicios "no van de Euskadi o de Madrid, no se elige a un presidente o a un Gobierno", sino a las personas que defenderán allí a Euskadi. "El voto no es ni del PSOE ni del PNV, es vuestro, de la gente; es de la voluntad libre y soberana de la gente", ha precisado.

RIVERA

El presidente del EBB ha insistido en que es una incógnita qué PSOE habrá tras el 28A: "¿el del "no es no?, ¿el de la moción de censura?, ¿el que pactó con Ciudadanos?. Ya hemos visto el interés del partido de Rivera por este país. Solo hablan de nosotros en negativo, para alimentar la confrontación, para impulsar un sentimiento equivocado de discriminación, para presentar ante su pretendido electorado una imagen distorsionada de Euskadi, una Euskadi inexistente", ha precisado.

Ortuzar ha subrayado que Rivera no vino a Euskadi a conocer los problemas de Euskadi, sino "a sacarse la foto que buscaba para su campaña". "Estuvo treinta minutos, tiempo suficiente para decir que nuestra sociedad estaba 'enferma' y para insultar a nuestra inteligencia. A partir de ahí, ha rentabilizado su espectáculo. Se ha pasado toda la campaña manipulando y atacando a lo vasco", ha aseverado.

También ha explicado que quiere promover una "ley electoral que fulmine al PNV y miente hablando de 'privilegios', de 'cuponazo', de sectarismo, de acabar con el euskera en la educación, de centralizar en Madrid las competencias educativas y sanitarias". "Pretende acabar con el autogobierno so pretexto de la igualdad", ha avisado.

En todo caso, ha vaticinado que Cs "no tendrá respaldo electoral en Euskadi", pero, sin embargo, "en el conjunto del Estado hay socialistas que suspiran por una alianza con el partido naranja y las élites económicas también".

"Ayer Pedro Sánchez dio a entender, después de haberse negado a contestar un montón de veces, que no está entre sus planes un acuerdo con Ciudadanos. No sé por qué, por la forma en que lo dijo, porque miró al suelo y bajó la voz, yo no me lo creí mucho. Como se dice por aquí, 'no me gusta cómo caza la perrita'", ha dicho.

RECENTRALIZACIÓN

El líder del PNV ha asegurado que, si el líder socialista, "por su voluntad o por tener malas compañías, da un giro hacia la recentralización, hacia el jacobinismo naranja", que no cuente con su partido.

"Que sepan de antemano todos los partidos políticos españoles que, quienes pretendan limitar, recortar o cercenar el autogobierno vasco, nos tendrán enfrente a nosotros y a este pueblo. Quien no garantice nuestro autogobierno y reconozca la capacidad de Euskadi como nación, que se olvide del PNV", ha reiterado.

Andoni Ortuzar ha explicado que el objetivo de los jeltzales "no es gobernar en España, ni apoyar a uno u otro para alcanzar el gobierno en la Moncloa". "Nuestra ambición se queda aquí, en casa", ha remarcado.

UN NUEVO MODELO DE ESTADO

Por su parte, el lehendakari ha destacado que el Grupo Vasco en Madrid será garantía de defensa de la industria vasca, la economía productiva, el empleo de calidad, los servicios públicos de calidad, pensiones públicas "justas y dignas", y de "un nuevo modelo de Estado, que reconozca la realidad nacional" de Euskadi, el Concierto y el autogobierno.

"Tras ver los 'no debates' de lunes y martes, y volver a constatar el desinterés por Euskadi, excepto para utilizarnos como arma arrojadiza, nos reafirmamos en nuestro camino de más autogobierno, más bienestar, más compromiso, más firmeza en la defensa de nuestros derechos, más Euskadi, más capacidad de decisión, más Euskadi Basque Country en el mundo", ha reclamado.

Por último, el cabeza de lista del PNV por Bizkaia, Aitor Esteban, ha reivindicado el "protagonismo" de su partido en Madrid esta pasada legislatura, que ha hecho "política en primera línea, logrando acuerdos importantes, condicionando políticas y gobiernos". "Hemos demostrado que se pueden hacer cosas por Euskadi desde Madrid. El voto al PNV es el voto más útil para vascos", ha señalado.

Esteban ha preguntado "si alguien cree que PP o PSOE se han preocupado de sacar" los temas importantes para Euskadi. "Por supuesto que no", ha indicado, para pedir el voto a la ciudadanía vasca "para que haya una voz propia de Euskadi en Madrid, no sometida a lo que le digan sus ejecutivas estatales y para que Euskadi vuelva a estar presente en los debates parlamentarios".