Ortuzar pide el voto para "parar en seco" a PP, Cs y Vox, que usan Euskadi como "kleenex" con fines electoralistas

Asegura que si el PNV es el que "decide" en Madrid, "las tres derechas van a seguir en la oposición"

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar, ha asegurado que si el PNV "es el que decide en Madrid" tras las elecciones generales del próximo 28 de abril "las tres derechas van a seguir bien torcidas y en la oposición". Por ello, ha llamado a votar al PNV para "parar en seco a PP, Ciudadanos y Vox" que este fin de semana pasado "han utilizado a Euskadi como un Kleenex", con fines "electoralistas".

En un mitin celebrado en Amorebieta (Bizkaia), Ortuzar ha asegurado que "hay una forma de parar en seco a Rivera, a Casado, a Abascal, a toda la derechona: llevarles a la irrelevancia". "Utilizan a Euskadi como un 'kleenex': nos usan y nos tiran, pero los vascos les vamos a dar en las narices el 28 de abril", ha censurado, para asegurar a PP, Ciudadanos y Vox que en Euskadi "no son nada y van a ser aún menos electoralmente, pero tenemos que conseguir que el Grupo Vasco sea fuerte en Madrid, influyente, decisivo, para que tampoco sean relevantes en las próximas Cortes Generales".

Ortuzar ha centrado buena parte de su intervención en quienes "han venido este fin de semana a sacarse la foto a Euskadi", dejando claro que "no les importamos un carajo". "Estos no venían de pintxos: venían a pinchar, venían dispuestos a forzar la situación para que la foto fuera heroica. Querían lío porque ese lío vende, y mucho, en la prensa de Madrid. No hace falta más que ver hoy algunos periódicos. Y han venido al 'parque temático de la violencia de Euskadi'", ha denunciado.

Según ha reprochado a PP, Ciudadanos y Vox, estos partido quieren convertir a Euskadi "en un parque temático del pasado", haciendo "una utilización rastrera de esta sociedad que tanto ha sufrido". Al mismo tiempo, Ortuzar ha censurado a "los ultras de casa". En ese sentido, ha lamentado, en referencia a los incidentes registrados en los actos de campaña de Santiago Abascal y Albert Rivera, que "han contado con la inestimable cooperación de actores secundarios locales que han caído en la trampa y han dado una imagen deplorable e injusta de nuestro país, además de comportarse justo igual que lo que querían denunciar: la antidemocracia".

"Ellos vinieron y se marcharon de rositas, pero los que nos pegamos en la calle fuimos vascos y entre vascos. Ertzainas vascos frente a manifestantes vascos. Ellos vienen, consiguen lo que se proponen y, además, consiguen que nos peguemos entre nosotros. ¡No volvamos a caer nunca más en su trampa! ¡Que también nos quieren dividir porque saben que esta sociedad unida y junta es imparable!", ha instado.

Ortuzar ha puesto en valor el hecho de que para las mujeres y hombres que forman EAJ-PNV, y para una inmensa mayoría de la sociedad vasca, "el antifranquismo forma parte del ADN que nos legaron nuestros mayores. Por eso, ha asegurado, "por convicción y por respeto a nuestros gudaris, el PNV va a ser el mejor muro de contención contra la ultra-derecha".

"El voto al PNV es votar contra quienes tratan de hacernos regresar en el túnel del tiempo y recortar las libertades", ha asegurado", para subrayar el "valor doble" del voto al PNV, que "vale para impedir una vuelta al centralismo y vale para frenar a la derechona, y también vale para neutralizar el jacobinismo de una entente PSOE-Ciudadanos, que si les dan los números caerán en la tentación".

Ortuzar ha insistido en que el voto al PNV vale "contra las tentaciones recentralizadoras del PSOE del 155" y también "la palanca de cambio para que el PSOE no siga racaneando con las transferencias pendientes". En ese sentido, ha recordado que al acuerdo alcanzado para el traspaso de la

AP-68 y ha destacado que, "por fin, todas las carreteras y todas las autopistas de nuestro país están en manos vascas". "Un gran logro gracias al Gobierno Vasco", ha afirmado.

DEFENDER LOS INTERESES VASCOS

Por su parte, el cabeza de lista de EAJ-PNV por Bizkaia al Congreso, Aitor Esteban, ha dicho que "hay muchas razones para ir a Madrid a defender los intereses vascos" y, entre ellas, ha citado particularmente las referidas a la "transparencia y el respeto a la memoria histórica".

En su intervención, Esteban ha considerado propio de "régimen bananero" que el Gobierno español, en base a la Ley franquista de Secretos Oficiales que el PNV propuso modificar, pueda declarar secretos unos documentos "a través de una decisión, secreta a su vez, del Consejo de Ministros". "Es el colmo del oscurantismo", ha criticado, para denunciar que "esta práctica la han llevado a cabo no solo los Gobiernos del PP, también lo han hecho los Gobiernos socialistas".

Así, el candidato jeltzale ha reclamado que se abran los archivos y que los historiadores puedan trabajar. "Basta de relatos oficiales. Hágase la luz y que cada uno saque sus conclusiones", ha exigido.

En esa misma línea, Esteban ha propuesto derogar la Ley de Secretos Oficiales para aprobar "otra con criterios democráticos, europeos y modernos", algo que el Grupo Vasco ya propuso la pasada legislatura pero que no pudo ser aprobada porque "al PSOE le temblaron las piernas". "¿Qué teme el PSOE?", se ha preguntado antes de insistir en que el PNV tiene que estar en Madrid "para hacer moverse al PSOE en este asunto, para que se prohíban los actos de homenaje al dictador, para que se mejore y financie convenientemente la Ley de Memoria Histórica y para que nos devuelvan los documentos del Gobierno Vasco y de nuestros dirigentes que aún retienen".

Por otro lado, Idoia Sagastizabal, número dos del PNV por Bizkaia al Congreso, ha advertido de las declaraciones de líderes de PP, Ciudadanos o Vox contra los intereses de Euskadi y también de "los cantos de sirena" de otros partidos que, según ha dicho, "no tienen Euskadi como prioridad y no lo pondrán encima de la mesa".

Por ello, ha calificado de "imprescindible" que haya un grupo vasco fuerte en Madrid formado por "personas con experiencia, preparadas, que conocen las instituciones" y que saben hacer política "para defender el autogobierno y la foralidad", y también "para propiciar una estabilidad y generar espacios para hablar y, si acaso, también para acordar".

Sagastizabal ha remarcado que "en política se trata de llegar a acuerdos entre diferentes porque los retos a abordar son numerosos", y, tras hacer una llamamiento a la participación en las elecciones generales del 28 de abril "porque las encuestas son solo encuestas", ha insistido en que "la única opción para defender los intereses de Euskadi, para defender la agenda vasca, es EAJ-PNV".