Ortuzar reitera la falta de implicación de PNV en el caso de Miguel y llama al PP a la prudencia al hablar de corrupción

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha insistido en que ha quedado "clara" la falta de implicación del PNV en el 'caso de Miguel', de trama de corrupción en Álava, tal como ha ratificado el Tribunal Supremo, y ha llamado al PP a la "prudencia" al hablar de casos por actuaciones corruptas.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha replicado, de esta forma, al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que ayer acusó al PNV de no favorecer una comisión del 'caso Mediador' para evitar que el Partido Socialista quiera hacer lo mismo con el 'caso de Miguel'.

El líder jeltzale le ha recordado que ya hubo una comisión parlamentaria en Euskadi sobre esta cuestión. Por ello, ha dicho que, o Iturgaiz "tiene muy poca memoria o ha estado tanto tiempo fuera de la política vasca que ya no se acuerda de las cosas que pasan".

Andoni Ortuzar ha reiterado que su partido "se ha explicado bien y ha actuado" ante este caso, y ha admitido que "ha sido doloroso", y por eso han pedido "perdón a la gente".

"HA SIDO MUY DOLOROSO"

"También ha quedado claro que el partido ni las estructuras del partido ni la forma de actuar nuestra ha tenido nada que ver, pero ha sido muy doloroso que personas de nuestra organización, a título particular, hayan tenido los comportamientos que describen la sentencia", ha indicado.

En todo caso, ha dicho que "la condición humana es así" y ha rechazado las acusaciones del líder del PP vasco, que manifestó que "el tronco de la corrupción es el PNV" en la Comunidad Autónoma Vasca.

"A mí no me gusta poner el ventilador, pero hay gente que tiene que estar ser más prudente cuando habla de determinadas cosas que otros. Entonces, un dirigente del Partido Popular cuando hable de estos temas, tiene que ser, no ya prudente, tiene que ser San Prudencio", ha señalado, para subrayar que este tipo de declaraciones generan "desafección" en la ciudadanía hacia la política.