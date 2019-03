Ortuzar reivindica la "libertad absoluta" del PNV para decidir sobre posibles pactos tras las elecciones generales

Publicado 31/03/2019 12:22:21 CET

Avisa de que tanto el PSOE, como la suma de la derecha, necesitará llegar a acuerdos "con unos o con otros" para poder gobernar

VITORIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reivindicado la "libertad absoluta" de la formación 'jeltzale' a la hora de decidir sobre posibles pactos después de las elecciones generales del 28 de abril, tras las que ha advertido de que tanto el PSOE, como la suma de PP, Ciudadanos y Vox, necesitarán llegar a acuerdos "con unos o con otros", puesto que lo más previsible es que carezcan de una mayoría suficiente para conformar un Gobierno por sí mismos.

Ortuzar ha participado este domingo en un acto del PNV en Amurrio (Álava), en el que ha presentado a los candidatos de la comarca de Aiaraldea a las elecciones municipales y forales de mayo, cuya intervención se ha centrado en la actitud de los principales partidos españoles ante las elecciones generales del 28 de abril.

Ortuzar ha vuelto a recurrir a su habitual símil ornitológico para ironizar sobre el comportamiento de aquellos políticos que, cual "golondrinos", "tienen su nido en Madrid, pero salen de caza del voto incauto, en este caso del vasco, y una vez conseguido, si te he visto no me acuerdo".

El dirigente 'jeltzale' ha afirmado que esta forma de actuar es "muy común", y que la practican tanto las formaciones de izquierdas, como las de derechas. "Su objetivo es claro: pillar cuantos más mosquitos vascos mejor, y utilizarlos para llegar ellos a La Moncloa", ha denunciado, para advertir, a continuación, de que una vez logrado su objetivo, estos políticos "no volverán en cuatro años y se quedarán muy cómodos en su nidito madrileño".

LA "CONFUSIÓN" DE CASADO

Ortuzar también ha bromeado sobre el error en el que incurrió el presidente del PP, Pablo Casado, el pasado 22 de marzo, cuando se refirió a Getxo (Bizkaia), como un municipio guipuzcoano. "En esta campaña nos ha aparecido una variedad muy curiosa, el golondrino brujulero, que confunde Este y Oeste, Bizkaia y Gipuzkoa", ha manifestado.

El dirigente 'jeltzale', continuando con su símil, también ha hablado de políticos "vencejos", que "dan tantas vueltas y tumbos, que dicen cosas contradictorias día sí y día también". En referencia a Ciudadanos, ha ironizado sobre aquellos que en Navarra dicen "vivan los fueros", mientras que en Castilla afirman "arriba el centralismo". "Lo importante es salir en la tele", ha censurado.

Las críticas de Ortuzar también se han dirigido al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que se ha referido como "vencejo cafre", una especie que "ocupa los nidos que hacen las golondrinas" y que "se come sus reservas".

LA DERECHA, "A LA GRESCA"

El presidente del PNV ha afirmado que mientras el PP, Ciudadanos y Vox "andan a la gresca" y "se disputan la caza" en el resto de cuestiones, han coincidido a la hora de decir "que no van a pactar" con la formación 'jeltzales. "¡No sabéis qué disgusto tengo! ¿Qué va a ser de nosotros ahora?", ha bromeado.

Ortuzar ha recordado que "según todas las encuestas", ni el PSOE ni "la derechona junta" van a lograr una mayoría suficiente para "gobernar por ellos mismos" tras las elecciones generales, por lo que "van a necesitar pactar o con unos o con otros". Por ese motivo, ha censurado que "en lugar de decir con quién" les gustaría pactar, se dediquen a decir con quién no van a hacerlo.

El máximo responsable del PNV, que ha censurado la "sinrazón" existente en la política española y ha recordado a estas formaciones que "lo que necesitan es votos, no vetos".

"PREMISA CLARA"

En este contexto, ha reivindicado la "libertad absoluta" del PNV para decidir sobre posibles acuerdos poselectorales. Ortuzar se ha dirigido tanto a quienes dicen que no pactarán con el PNV, como a aquellos que consideran que cuentan con el respaldo "seguro" de los 'jeltzales', y ha advertido a todos ellos de que "será el PNV el que diga 'sí' o 'no' a los pactos, y no al revés".

En todo caso, ha avisado de que su partido se guiará por "una premisa clara", consistente en que quien quiera llegar a un acuerdo con los 'jeltzales', deberá asumir la denominada 'agenda vasca', en la que, según ha recordado, se incluyen cuestiones como el autogobierno, inversiones e infraestructuras, el desarrollo social y económico, y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los últimos años entre las administraciones central y autonómica.

En el acto también ha intervenido el diputado por Álava y candidato a la reelección, Mikel Legarda, quien ha advertido del valor que tendrá el voto del electorado alavés el próximo 28 de abril.

"ATAQUES AL AUTOGOBIERNO"

"No está en juego quién será el inquilino de La Moncloa, sino quién será el mejor defensor de Araba y de Euskadi contra los ataques que sufrirá nuestro autogobierno y nuestra foralidad", ha manifestado.

Por su parte, el presidente del PNV de Álava, José Antonio Suso, ha agradecido "el compromiso y la implicación" de las personas que durante esta legislatura han representado a esta formación en los ayuntamientos de Ayala y en las Juntas Generales de Álava.

A su vez, la alcaldesa de Amurrio y candidata a la reelección, Josune Irabien, ha realizado un balance de la legislatura municipal y ha repasado los proyectos que desarrollará en los próximos cuatro años.