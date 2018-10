Ortuzar afirma que PSE y Podemos "se han guardado todos los ases en la magna" en la ponencia de Autogobierno

Actualizado 10/09/2018 13:02:26 CET

Reconoce que, "a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de los acuerdos se complica más", por lo que "el momento es ahora"

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que es "objetivamente demostrable" que PSE y Elkarrekin Podemos "no han estado a la altura de las circunstancias" en la ponencia de Autogobierno, de tal forma que "se han guardo todos los ases en la manga y no han querido mojarse".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Ortuzar se ha referido a los acuerdos alcanzados en la ponencia de Autogobierno y la designación, por parte de los grupos parlamentarios, de los expertos que elaborarán el texto articulado del futuro Estatuto.

En este sentido, ha valorado el nombramiento de Mikel Legarda por parte del PNV, por llevar más de 20 años vinculado "con el Estatuto, los recursos de inconstitucionalidad y la defensa del autogobierno vasco". Además ha subrayado que Legarda "tiene un talante proclive al diálogo" lo que le convierte en "el candidato ideal".

A su juicio, ahora viene, en cierta medida, "las horas de la verdad", ya que por primera vez "estarán negro sobre blanco las voluntades ya concretas de cada partido".

"Nosotros hemos venido insistiendo en que damos valor al acuerdo conseguido con EH Bildu y al gesto político que ha hecho, acercándose a posiciones mucho más pragmáticas que las defendidas en su trayectoria histórica. Eso lo tiene que valorar todo el mundo, pero además de eso queremos incorporar a más y por nosotros no va a ser", ha expresado.

De este modo, ha vuelto a instar a PSE y Elkarrekin Podemos a que "se muevan un poco", ya que "no se han movido". "Ellos podrán decir lo que quieran, pero es objetiva y fácilmente demostrable que no han estado a la altura de las circunstancias. Se han guardo todos los ases en la manga y no han querido mojarse", ha indicado, para añadir que "si ellos dan pasos nosotros daremos pasos".

No obstante, para Ortuzar, existe aún "disponibilidad" por todas las partes y "posibilidades de alcanzar mayores consensos". "Sabemos que no es fácil porque los juristas tienen que afinar, pero soy optimista y si hay voluntad los acuerdos llegarán", ha vaticinado.

"VÉRTIGO"

Cuestionado por un acuerdo solo con EH Bildu sin el resto de formaciones, Ortuzar ha considerado que "habría que trabajar para ver cómo lo podríamos gestionar".

"Puede existir la tentación, con elecciones a la vista, de que a algunos les dé vértigo retratarse ahora. Habrá momentos para el acuerdo, pero a medida que pasa el tiempo la posibilidad de los acuerdos se complica más. El momento es ahora", ha finalizado.