Ortuzar(PNV) pide volver a poner el foco en la política vasca y cerrar la etapa centrada "en lo que se cuece en Madrid"

Denuncia "la españolización de la política vasca" y avisa que es en Euskadi donde se garantiza a los vascos su "bienestar y calidad de vida"



BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido que, de ahora en adelante, se vuelva a poner el foco en la política vasca y se cierre la etapa centrada "en lo que se cuece en Madrid". Además, ha denunciado "la españolización de la política vasca", y ha avisado que es en Euskadi donde se garantizan a los vascos los servicios sociales, su "bienestar y calidad de vida".

Durante su intervención en el acto político celebrado este domingo en la localidad vizcaína de Sukarrieta, con motivo del 120 aniversario del fundador del PNV, Sabino Arana, Ortuzar ha señalado que en la ejecutiva jeltzale, tras la firma la semana anterior con Pedro Sánchez del acuerdo de investidura, comentaron la necesidad de "cerrar ya una etapa en la que todo el foco político estaba en Madrid" y de "volver a poner el foco en Euskadi, en la política vasca".

"Tenemos la sensación de que una parte de nuestra sociedad se está despistando, y se está perdiendo el auténtico foco, de la política vasca porque todo se cuece en Madrid", ha añadido.

A su juicio, hace ya "mucho tiempo en que lo que pasa en Madrid es lo que domina la escena política también aquí, y eso no es bueno". "La política vasca tiene que estar al servicio de Euskadi, al servicio

de la gente vasca; ni pendientes de lo que pasa en Madrid, ni haciendo dejación de nuestros quehaceres esperando que los hagan otros y desde otras instituciones".

"Nuestro gobierno es el Gobierno Vasco, no el Gobierno español. Nuestro presidente es el Lehendakari, no Pedro Sánchez o

quien esté en la Moncloa. Nuestro Parlamento está en Gasteiz, no en la Carrera de San Jerónimo. Y nuestras leyes son las que emanan del poder legislativo vasco o de las Juntas Generales", ha indicado.

El líder jeltzale ha denunciado que en los últimos años se está produciendo "una españolización de la política vasca" que no considera "buena". A su juicio, se ha trasladado "el eje de interés político e informativo a Madrid" que, aunque "en cierta medida es lógico, porque allí han pasado y pasan muchas cosas, y muy llamativas", ha advertido de que, si no se reequilibra, puede llevar a la sensación" de que la vasca es "una realidad política de segunda". "Y no lo somos", ha enfatizado.

Por eso, ha llamado a la reflexión a la ciudadanía de Euskadi "para que sepa separar el grano de la paja, para que distinga lo que es 'show' político de lo que es la verdadera política, que es la

que le garantiza todos los días que los servicios públicos funcionen, que estén bien atendidos en sus necesidades vitales, y que, cuando haya problemas, generen soluciones de manera rápida y eficaz".

"Y eso no nos va a venir desde Madrid: eso tenemos que hacerlo y garantizarlo desde aquí, desde nuestras instituciones. Es lo que llevamos haciendo en el PNV desde hace 40 años, y nuestra ilusión, nuestras ganas y nuestras fuerzas están dirigidas a hacerlo el tiempo que sea preciso y la ciudadanía vasca nos acompañe", ha apuntado.

Tras apuntar que, "a veces, uno tiene la sensación de que en Madrid siguen utilizando los mismos cristalitos de colores y los espejitos con los que los conquistadores engatusaban a los indígenas americanos": que 'si fulanito o menganita repiten en el Gobierno, si esta o la otra han sido vetadas, quién sube y quién baja en la cotización de la bolsa política madrileña, la cara más o menos seria que ponen en la Zarzuela'", ha indicado que es "lo que está en la boca de la gente, también aquí".

Andoni Ortuzar ha avisado que es la "política de espejitos y cristales que tamizan la luz y distraen la atención de lo verdaderamente importante", que es "traer a Euskadi un bienestar y una calidad de vida que nos haga el mejor sitio para vivir. "Tenemos ya una buena posición, pero debemos garantizarla y mejorarla para el futuro próximo, aunque vengan adversidades", ha manifestado.

En su opinión, esto debe hacerse "a través de las mejores políticas públicas", y construir entre todos "comunidad, una nación libre, de mujeres y hombres libres". "Eso no se consigue quedándose alelados mirando a los espejitos y los cristales que nos mueven desde Madrid. Eso se consigue trabajando, trabajando duro, día a día, con afán de superación, porque siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, nuevas ideas que poner en marcha. Eso se consigue teniendo unas Instituciones vascas fuertes, un autogobierno pleno que permita decidir aquí lo que necesitamos aquí", ha insistido.

ACUERDO CON EL PSOE

Ortuzar ha vuelto a referirse al acuerdo suscrito entre el PNV y el PSOE hace dos semanas que ha calificado de "bueno para Euskadi". "No hay ni una sola medida en las diez páginas que no traiga algo bueno para Euskadi, para el futuro y el bienestar de nuestro país. Nosotros no nos distraemos con agendas paralelas; el PNV, Agenda Vasca", ha subrayado.

De esta forma, ha aludido a los compromisos para "el cumplimiento íntegro del Estatuto en dos años, con tres transferencias inminentes, entre ellas los ferrocarriles, y bases para un nuevo autogobierno con reconocimiento nacional, bilateralidad y foralidad sobre la mesa".

También ha destacado otros acuerdos arrancados a los socialistas como "la prelación de los convenios y acuerdos vascos frente a los estatales; mejoras en fiscalidad; mejoras en la gestión del funcionariado vasco; garantías para las prestaciones de jubilación de los y las cooperativistas y las mutuas; nuevas competencias para Nafarroa, o un buen puñado de dinero para introducir el euskera en el nuevo mundo de la digitalización".

"Hasta vamos a arreglar los problemas legales para la desanexión de Usansolo y vamos a devolver a Hondarribia terrenos de ámbito público que ahora están bajo dominio del Gobierno central", ha sacado pecho.

El presidente del EBB ha dicho que su máxima es "primero la patria y después el partido", en lo que es "modelo cien por cien PNV", que lleva "cien años haciéndolo", mientras "otros llevan cien semanas escasas".

En cuanto a las instituciones vascas, ha resaltado el trabajo y los "ambiciosos planes de trabajo para la legislatura" que se realizan en las instituciones vascas, entre ellas el Parlamento.

EL TRABAJO DE URKULLU Y SU GOBIERNO

"A eso se están dedicando el Lehendakari y su Gobierno, sin alharacas ni espejitos mágicos, con trabajo y perseverancia, atajando los problemas que surgen, haciendo política útil, intentando llegar a los máximos acuerdos, aunque tengamos a una oposición como el personaje de la canción de Fito: 'que están sordos de un pie y eso les impide

avanzar y acordar'", ha censurado.

Andoni Ortuzar ha tenido palabras de cariño, reconocimiento y agradecimiento para Iñigo Urkullu, con el que se ha fundido en un abrazo, y quien ha recibido una larga ovación de todos los presentes.

"Muchísimas gracias Lehendakari por el trabajo realizado durante las tres últimas legislaturas. Agradecemos y ponemos en valor tu enorme trabajo. En nombre del partido, nuestro más sincero agradecimiento por tu trayectoria al frente del Gobierno Vasco", le ha transmitido, después de que ayer se conociera que el diputado foral Imanol Pradales le sustituirá como candidato a la Lehendakaritza en las próximas elecciones

Cerca de medio millar de militantes y simpatizantes del PNV han asistido al acto de Sukarrieta, en el que se han dado cita, además del lehendakari, los presidentes de las tres ejecutivas territoriales del PNV de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Itxaso Atutxa, Joseba Egibar y José Antonio Suso, respectivamente; numerosos burukides del EBB, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, o la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui. También ha participado los alcaldes de Bilbao y San Sebastián, Juan Mari Aburto y Eneko Goia, y numerosos consejeros del Gobierno Vasco.