Osakidetza retira y deja de utilizar las mascarillas faciales de grafeno

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio vasco de Salud-Osakidetza ha procedido, desde "un principio de prevención", a la retirada y cese de utilización y distribución de las mascarillas faciales de grafeno, tras recibir la notificación por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, en relación a la alerta publicada por las autoridades sanitarias de Canadá sobre dichas mascarillas.

Según han informado desde el Departamento vasco de Salud a Europa Press, se trata de un aviso basado en la "precaución" hasta que se lleve a cabo una investigación sobre los potenciales riesgos de la inhalación de partículas de grafeno. Se trata de mascarillas del fabricante Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd, distribuida por Amevisa S.A.U.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha trasladado esta notificación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para su valoración y adopción, en su caso, de las medidas que procedan. Hasta este momento no se conoce ningún pronunciamiento de la AEMPS.

Osakidetza ha procedido, desde un "principio de prevención", a la retirada de estas mascarillas hasta que se disponga de una decisión de la AEMPS. Será entonces cuando se decida si deben ser utilizadas de nuevo.

En cualquier caso, y para evitar dotar de un "mayor alarmismo" a la actual situación, el Departamento vasco de Salud ha afirmado que esta medida está "basada en la precaución", al tiempo que ha destacado que esto pone de manifiesto que "los sistemas de alertas funcionan".

En este sentido, ha recordado que la alerta procede de Canadá, llega al Ministerio de Sanidad y el Gobierno vasco, en el momento en el que la recibe, la notifica y procede a la retirada de las mascarillas.