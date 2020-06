Otegi advierte al PNV de que, con el PSE-EE, "no hay derecho a decidir ni confederación", sino reforma estatutaria

Dice que no es "real seguir insistiendo en un hipotético tripartito" de izquierdas ahora, aunque no lo descarta en el futuro

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido al PNV de que, con el PSE-EE, "no hay derecho a decidir", sino más reforma estatutaria y "un recorte de las aspiraciones" del pueblo vasco. También ha explicado que no es "real seguir insistiendo en un hipotético tripartito" de izquierdas en estos momentos, aunque no lo descarta en el futuro.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Otegi ha señalado que el PNV ahora vuelve "otra vez, por tercera legislatura consecutiva", a plantear la creación de una ponencia de autogobierno, en la que propondrá la propuesta que, en su día, consensuó con EH Bildu, en alusión al programa electoral que ayer presentaron los jeltzales.

"Pero si ya teníamos un acuerdo la legislatura anterior (PNV-EH Bildu) y ¿qué pasó?", ha preguntado, para responsabilizar al Lehendakari, Iñigo Urkullu, de que no prosperara, al optar por acordar con el PSE-EE.

Además, ha asegurado que, en el próximo Parlamento vasco, el voto abertzale "va a ser absolutamente abrumador y mayoritario". En este sentido, ha subrayado que, de sus 75 parlamentarios, alrededor de 60 van a estar a favor del derecho a decidir, por lo que no va a haber "una mayoría superior". "Al final, si no decidimos nosotros, deciden por nosotros", ha añadido.

El líder de la coalición abertzale ha señalado que "hay que decidir todo aquí" porque "se hacen las cosas medianamente bien". "Si esto no se hace así, viviremos ligados económicamente a un Estado que no tiene mucha viabilidad económica. Esto es como el TAV, estos están en el siglo pasado, y eso no va a ser competitivo", ha avisado.

Por ello, ha explicado que para ellos "no es una opción seguir ligados a este Estado", que tampoco reconoce el "carácter nacional" vasco ni el derecho a decidir. "Es una opción seguir siendo Estado español. Nosotros proponemos controlar nuestras decisiones", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha dicho que el Lehendakari, en 2012, "planteó que en 2015 iba a haber una consulta" y no la hubo. Además, ha indicado que, el día 13 de julio, si les dan las cifras, jeltzales y socialistas volverán a pactar. "No hay derecho a decidir con el PSE-EE. No hay confederación con los socialistas", ha advertido.

REUNIÓN CON URKULLU

El líder de EH Bildu ha insistido en que en febrero de 2018 se reunió con Iñigo Urkullu, junto al ex líder de LAB, Rafa Díez Usabiaga, en las instalaciones del Gobierno Vasco, frente a La Concha, en San Sebastián, después de haber firmado su formación con el PNV el acuerdo de bases y principios de un nuevo estatus.

En este sentido, ha explicado que dijeron al Lehendakari que si quería materializar este pacto, "confederalista, que recoge el derecho a decidir y un panel de derechos inmenso", solo podía hacerlo con EH Bildu.

Además, le trasladaron que, si lo que pretendía era "renunciar a parte de eso y hacer una reforma estatutaria", tendría que recorrer ese camino "con otros". Por ello, le transmitieron que tenía que elegir y Urkullu les contestó "por la vía de los hechos porque prefirió la compañía del PSE-EE". Es absolutamente legítimo, pero recorta nuestra capacidad de ambicionar un país diferente. Estamos recortando nuestras aspiraciones", ha manifestado.

ELECCIONES

Otegi se ha mostrado convencido de que su formación subirá en escaños, porcentaje y votos. No obstante, cree que hay "incógnitas que hacen difícil" la previsión electoral porque, con la pandemia del coronavirus, "se ha vivido una situación de shock social".

Además, ha apuntado que "la gente se está volviendo a asustar" por los rebrotes. "No sé hasta qué punto eso va a tener cierta repercusión en el tema electoral. Creo que la abstención es una incógnita", ha apuntado. Por ello, cree "aventurado" adelantar resultados electorales.

GOBIERNO DE IZQUIERDAS

El coordinador general de EH Bildu ha recordado que tiene acuerdos en el Ayuntamiento de Irun con el PSE-EE y Podemos sobre Presupuestos, y gobiernan con la formación morada en Durango, Orereta y algún municipio más.

"Creo que, una cosa es expresar tus deseos y otra es atenerte al principio de realidad. El PSE-EE no va a entrar en una fórmula de tripartito. Todo el mundo sabe que, tras estas elecciones, si los números dan, se volverá a repetir y reeditar un Gobierno de 'Ninis', ni abertzale ni socialista", ha remarcado.

En este sentido, ha añadido que el PSE-EE se pasara los próximos cuatro años diciendo que, gracias a su presencia en el Gobierno, el PNV "no va a hacer aventuras soberanistas y el PNV dirá que, gracias a ellos, no hay ocurrencias socialistas en el Gobierno en materia social".

"Es un Gobierno que se neutralizan mutuamente las potencialidades", ha reiterado.

Arnaldo Otegi ha dicho que, "si esto fuera Dinamarca, lo lógico sería" que hablaran los partidos de izquierdas, pero ha admitido que en Euskadi "hay todavía dificultades". "¿Que eso en el horizonte va a ser posible?, pues seguramente. No sé en cuánto tiempo, pero podría ser posible. Pero yo en esto, soy como Anguita: 'programa, programa, programa'", ha añadido.

EH BILDU "QUIERE GOBERNAR"

Otegi ha explicado que él no quiere estar en el Gobierno, sino que quiere gobernar. "Nosotros podríamos estar en Gobiernos, pero, ¿para qué?. Además, yo no quiero quitar al PNV para ponerme yo. Yo quiero que el PNV deje el Gobierno, para que esté la izquierda independentista, para hacer otras cosas. Para hacer las mismas, no tengo ningún interés", ha manifestado.

Por todo ello, considera que no es "real" en la actualidad "seguir insistiendo, como hace Elkarrekin Podemos-IU, "en que es posible, como fórmula real, ese hipotético tripartito en Vitoria".

También se ha referido a las declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cuando dijo que estaría, si la votaban a ella como Lehendakari, estaría dispuesta a ese acuerdo. "Esto no va a pasar porque la referente en ese bloque de izquierdas mayoritario en las elecciones va a ser Maddalen Iriarte", ha indicado.