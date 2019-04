Otegi cree que EH Bildu ganó el debate porque "está en el tablero político y es el enemigo a abatir de las derechas"

Publicado 23/04/2019 12:27:26 CET

Asegura que no darán "un cheque en blanco" al Gobierno de Sánchez, pero sí van "a parar a la extrema derecha"

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que su coalición ganó el debate celebrado este pasado lunes por la noche entre los líderes del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente, porque le nombraron a él nueve veces, sacaron en dos ocasiones fotos suyas, y citaron a su formación en siete ocasiones.

Tras apuntar que están "en el centro del tablero político" y EH Bildu "es el enemigo a abatir por parte de las derechas españolas", ha asegurado que no darán "un cheque en blanco" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí van "a parar a la extrema derecha".

En declaraciones realizadas a Europa Press, Otegi se ha referido al debate de TVE y ha afirmado que "ayer los cuatro defendieron la Constitución española como marco para el encuentro y como marco para la solución de los problemas". "Nosotros tenemos que decir que en la Constitución española no está la solución de nuestros problemas, sino alguna parte de nuestros problemas", ha apuntado.

Además, ha destacado que "se hizo un debate en Madrid con la perspectiva del Estado y no se planteó ningún tipo de receta que conecte con la mayoría popular de Euskal Herria".

El líder de EH Bildu ha explicado que el presidente del PP, Pablo Casado, "no se atrevió" a repetir que Pedro Sánchez tiene "las manos manchadas de sangre" por "apoyarse" en la coalición dirigida por Arnaldo Otegi para aprobar iniciativas sociales. "Yo creo que alguien le ha recomendado que no diga estas cosas porque, en definitiva, es un exabrupto y sus propios votantes se dan cuenta de que se está soberactuando", ha manifestado.

En todo caso, ha insistido en que el hecho de que les cite a él y a EH Bildu "permanentemente" significa que la coalición soberanista "ha sido capaz de ampliar sus puentes y alianzas", y ahora mantienen una entente con "el independentismo catalán y gallego", en concreto, con ERC y BNG para las europeas, mientras que en las elecciones estatales su fuerza política ha conformado "una unidad de acción" con Esquerra.

"EL NERVIOSISMO DE LAS DERECHAS DE AQUÍ Y DE ALLÍ"

"Y esto ha puesto muy nerviosas a las derechas de allí (del Estado) y a las derechas de aquí (el PNV), porque saben que vamos a ser muchos y vamos a ser determinantes. Saben que nosotros vamos a parar a las derechas. Ya la paramos en Vitoria, y ya la hemos parado en otras ocasiones, también en el Congreso de los Diputados", ha asegurado.

A su juicio, la coalición soberanista "está creciendo a lo largo de los últimos días". "Yo creo que el Aberri Eguna demostró que ésta es la realidad. Nosotros estamos confiados e ilusionados. Creo que nosotros ya hemos ganado algunas posiciones, todo el mundo creía que nosotros no íbamos a ser un activo y protagonistas en la campaña electoral española, todo el mundo reconoce que estamos en el centro político, todo el mundo sabe cuál es la valía de nuestro voto, y creo que estamos creciendo, porque la gente se está dando cuenta", ha apuntado.

Arnaldo Otegi ha asegurado que "lo más importante" es que han hecho "dos cosas que no ha hecho nadie". "Hemos hecho el mitin más multitudinario en este país en estas elecciones, y hemos conseguido que nuestra gente esté contenta, confiada, ilusionada y activada. Por lo tanto, encaramos con optimismo esta recta final", ha indicado.

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

Preguntado por si un buen resultado para EH Bildu también lo sería para el líder del PSOE, ha respondido que no. "Yo creo que Pedro Sánchez va a tener un buen resultado porque el Partido Socialista se ha colocado en la carrera electoral en una posición de centro", ha añadido.

Por ello, ha recordado que todas las encuestas le dan ganar a Sánchez, aunque ha apuntado que los sondeos hay que tomarlos "con cierta cautela". "Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco al Gobierno de Pedro Sánchez, no le apoyamos, lo que sí decimos es que vamos a parar a la derechas. Si está en nuestra mano, no vamos a permitir, en ningún caso, que haya un Gobierno de la ultraderecha en el Estado español. Es nuestra posición y todo el mundo lo sabe", ha aseverado.

En este sentido, se ha referido a Vitoria, donde contribuyó a desplazar como alcalde a Javier Maroto, y ha recordado que también "expulsó a Mariano Rajoy" del Gobierno. "Y ya lo hicimos también apoyando los decretos que Sánchez puso encima de la mesa, no porque nos gusta el Gobierno de Sánchez, sino porque son decretos que inclinan las políticas públicas en la defensa de los intereses de la gente, y ahí siempre va a estar EH Bildu", ha asegurado.

Otegi ha señalado que, "sin lugar a dudas", del debate de ayer, quien salió "mejor parada" fue EH Bildu. "Fuimos los más citados y, en cualquier caso, todo el mundo pudo comprobar que, aún no estando presentes, fuimos capaces de acaparar el debate y de significarnos delante de la gente como el enemigo a abatir, la opción política que nadie quiere, y por tanto, creo que nosotros ganamos el debate", ha subrayado.