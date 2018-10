Otegi cree que es "mejor" no aprobar la Ley de abusos policiales si se "desvirtúa" y se construye "un relato no veraz"

Publicado 22/08/2018 12:47:44 CET

Pide que las FSE que se encuentran en Euskadi "se replieguen" para "cumplir la previsión estatutaria"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que es "mejor" que no se apruebe en el Parlamento Vasco una reforma de la ley de abusos policiales si ésta "se desvirtúa" para plantear "un relato que no es veraz" por "los recortes" pactados entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y de Iñigo Urkullu con el fin de que se retirara el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional contra esta norma. Además, ha reclamado que las Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentran en Euskadi "se replieguen" para "cumplir la previsión estatutaria".

En declaraciones a Europa Press, Otegi ha manifestado que, en un principio, el acuerdo entre las administraciones vasca y estatal para modificar la Ley de abusos policiales y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional "se vendió como que era un paso positivo". "Nosotros tenemos el temor de que se modifique la Ley hasta el punto de tratar de desvirtuarla. Vamos a ver qué ocurre al final", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno vasco "ha hecho un informe en el que ha dicho que, al menos, hay 6.000 torturados en este país", entre los que se ha incluido él mismo, y ha afirmado que "aquí se ha torturado de manera sistemática". "Tratar de negar la evidencia es tratar de negar la realidad", ha añadido.

Por eso, ha dicho que tiene "cierto temor de que se trate otra vez de edulcorar una realidad que ha sido flagrante y que todo el mundo conoce en este país". "Por lo tanto, nos parece que tratar de construir un relato que no es veraz o un relato único, no nos va a conducir a determinado sitio", ha asegurado, para apuntar que hay que "ponerse de acuerdo en que no vuelva a suceder" porque "es la apuesta de futuro".

EL VOTO DE EH BILDU

En cuanto a lo que pueda votar EH Bildu cuando el Gobierno Vasco presente en el Parlamento una nueva Ley con las modificaciones acordadas con el Ejecutivo del PSOE, ha considerado que, "si la Ley de abusos recortada es para plantear un relato que no es veraz, es mejor no hacerlo".

"Pero hay que ver cuál es la evolución que va a tener. Nosotros estaremos un poco atentos a cuál es la evolución que va a tener esa Ley. En función de eso, plantearemos nuestra decisión política y cuál es la opinión que nos merece. Desde nuestro punto de vista, tratar de hacer relatos que no son veraces no es un buen camino y no estamos para hacer caminos que no sean los buenos", ha insistido.

Además, ha reprochado la falta de información y acuerdo que ha habido respecto a la modificación de esta norma. "No se puede negociar con Madrid algo sin que lo conozca, no la principal fuerza de la oposición (EH Bildu), sino que el conjunto de fuerzas parlamentarias", ha dicho.

En esta línea, ha considerado que, "el lehendakari, cada vez que va a hablar a Madrid, debería reunir a las fuerzas parlamentarias, a todas, sin excepción, para comunicarles cuál es la posición que va a plantear, y a la vuelta, informar de qué es lo que ha hablado, en qué términos, si hay acuerdo o no hay acuerdo". "A veces, a niveles de calidad democrática, criticamos mucho lo que sucede en el Estado español, pero nosotros también tenemos muchas cosas que mejorar a ese nivel", ha explicado.

Arnaldo Otegi ha explicado que EH Bildu "no está informada". "Nos parece de pura lógica democrática que, cuando uno representa al conjunto de los ciudadanos, informe a las fuerzas políticas del Parlamento de cuáles sobre las propuestas que va a llevar y hacerlo de manera natural. Esto forma parte de un hábito democrático que habría que recuperar", ha apuntado.

LAS FSE

El coordinador general de EH Bildu se ha referido también a las afirmaciones realizadas este verano por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, en las que aseguró que las FSE no abandonarán la Comunidad Autónoma Vasca, y le ha recordado que el Estatuto de Gernika les atribuye tan solo que cumplan funciones en puertos, aeropuertos y fronteras.

"El resto se tiene replegar y, más en un momento y una fase histórica en la que ha desaparecido la función principal para la que estaban aquí, que se supone que era la política antiterrorista entre comillas. Lo que se está poniendo encima de la mesa es que se cumpla una atribución autonómica estatutaria, que es que se tienen que replegar", ha señalado.

Por ello, cree que, si realmente no se procede a la readecuación de los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como ha asegurado Loza, se incumplirá "flagrantemente lo que dice el Estatuto". "Además nosotros somos partidarios de que se dé el repliegue total de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado porque en este país entendemos que no cumplen una función constructiva, sino una función que genera más problemas de los que soluciona", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que "el escenario deseable" es que las FSE no estén en Euskadi. "No tenemos ningún complejo en decir que aspiramos a que se replieguen al Estado español", ha señalado.

Mientras, ha emplazado a que "se cumpla lo que dice la previsión estatutaria". "¿Hacen falta miles de miembros de las FSE para cumplir la función para la que están asignados según el Estatuto?. No, pues lo que hay que hacer es retirarlos y punto. Ya está, es cumplir la Ley. No se puede estar todo el día exigiendo el cumplimiento de la Ley y, después, negarse a cumplirla", ha afirmado.

Arnaldo Otegi ha apuntado que, para desarrollar el resto de funciones, está la Ertzaintza, como "Policía integral", aunque ha recordado que también se trata de "otra fuerza policial" con la que la izquierda abertzale "ha sido muy crítica".