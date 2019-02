Otegi cree posible la suma de "todos los soberanistas y progresistas" en el Estado y trabajan en ello "con discreción"

Publicado 23/02/2019 17:04:17 CET

PAMPLONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que es posible la unidad entre "soberanistas, republicanos y progresistas" de cara a las elecciones generales del 28 de abril como la "alternativa posible para hacer frente a la derecha" y que sea "decisiva en el devenir del Estado español". Además, ha asegurado que se trabaja en ello "con discreción".

Se trata, según ha explicado, de una alternativa que "viene de Galicia, Cataluña y Euskal Herria" y en este un planteamiento "no jugarán la partida desde la visión partidista de los partidos políticos". "Queremos jugar la partida todos los soberanistas, republicanos y progresistas", ha asegurado.

Otegi ha intervenido este sábado en Pamplona en la Asamblea Nacional de EH Bildu, en la que se ha aprobado el procedimiento de elección de los candidatos de la coalición a los comicios generales del 28 de abril.

Entre los asistentes, se encontraban la candidata de EH Bildu al Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, al secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, miembros EH Bildu en el Parlamento de Navarra como Adolfo Araiz, Miren Aranoa y Maiorga Ramírez, o la concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki.

El dirigente de EH Bildu ha resaltado que su propuesta busca ser "decisiva en el devenir del Estado español", y ha destacado "no pone paños calientes, no se oculta, no disfraza sus intenciones". En este sentido, ha definido esta propuesta como "republicana, que defiende el derecho a la autodeterminación, contraria a las políticas austericidas y que defiende que todos los presos políticos deben volver a su tierra en libertad".

El líder de EH Bildu ha remarcado que "estamos trabajando para que eso sea posible con responsabilidad y con discreción". "Hay quien nos dice que esta apuesta por sumar fuerzas es una apuesta casi imposible", ha indicado el dirigente de EH Bildu que ha respondido que "es lo que exige la responsabilidad histórica y espero buenas noticias porque es mucho lo que esta en juego".

PP, VOX Y CS

Arnaldo Otegi ha afirmado que el adelanto de las elecciones generales "no es ningún síntoma de fortaleza ni un intento por resolver problemas" sino "un síntoma más de la grave crisis política y de régimen que vive el Estado español".

Otegi ha destacado que el programa político del PP, Ciudadanos y Vox e busca "la transición que no pudieron hacer hace 40 años". "Quieren devolvernos 40 años atrás, quieren devolvernos al blanco y negro, a una situación tan gris que se puede resumir en: 155 duro, negación de derechos a mujeres e inmigrantes, la negación de la existencia del problema nacional, y posiblemente incluso ilegalizaciones de partidos políticos", ha concluido.