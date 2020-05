Otegi cree que se va a "una no-campaña y a unas no-elecciones" porque no se sabe "en qué condiciones se podrán hacer"

Critica que Urkullu "hable consigo mismo" y que "no le guste pactar con los que piensan diferente"

BILBAO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este martes que, tras la convocatoria de elecciones autonómicas para el 12 de julio por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, se va a "una no-campaña y a unas no-elecciones", porque, en su opinión, no se sabe en qué condiciones se podrán hacer.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Otegi ha indicado que Urkullu y el PNV querían que las elecciones se celebraran "cuanto antes" y que tendrán que "explicar por qué".

En este sentido, ha asegurado que "lo han hecho según sus cálculos", y se ha preguntado si "alguien entiende que en 24 horas ya no estemos en emergencia sanitaria y que ahora estemos en vigilancia sanitaria, además justo en el momento en el que ofrecen menos datos".

"Estamos en una situación inusual desde el punto de vista sanitario, económico y social, y ahora vamos a una no-campaña y a unas no-elecciones, porque no sabemos en qué condiciones las podremos hacer", ha insistido.

Así, ha considerado que "decir que dentro de ocho semanas tendremos todas las condiciones y garantías sanitarias" para afrontar la campaña y las elecciones "es hacer predicciones, cuando nadie sabe cómo estaremos dentro de aquí a ocho semanas". "Ojalá estemos bien, es lo que todos queremos, pero aquí se está actuando con improvisación y con irresponsabilidad", ha añadido.

Arnaldo Otegi ha insistido en que no eran partidarios de las elecciones en julio "no porque no queremos elecciones, porque tenemos miedo o porque no queremos que la gente vote, sino porque entendemos que es una tremenda irresponsabilidad plantear unas elecciones estando en medio de una pandemia, en medio de una situación de alarma, sin un plan de emergencia para hacer frente a los problemas de la gente".

"HABLA CONSIGO MISMO"

Asimismo, el dirigente de la izquierda independentista ha criticado que Urkullu "hable consigo mismo" y que "no le guste pactar con los que piensan diferente". En este sentido, ha considerado que esta situación "debería haberse afrontado con el consenso de todos, pero Urkullu no ha querido, es así de simple".

Además, ha afirmado que, por ahora, se desconoce si la campaña electoral tendrá una duración de una semana o de 15 días, aunque ha indicado que "los ciudadanos y yo tenemos la impresión de que la campaña comenzó hace tiempo, de que ya estamos en campaña".

En todo caso, Otegi ha asegurado que la convocatoria de las elecciones "nos ofrecen una oportunidad" en la que los ciudadanos deberán decidir "a dónde queremos ir, cómo vamos a poner en pie este país y qué rumbo hay que tomar como país".

Asimismo, ha señalado que habrá "dos modelos" en pugna, como son "el que nos llevará a los viejos tiempos y el que plantea un proyecto de futuro". "Nosotros queremos representar a las gentes que desean un proyecto de futuro", ha añadido.

Por último, el dirigente de EH Bildu ha asegurado que, "si viviéramos en Dinamarca, aquí tendríamos un gobierno de izquierdas, y Maddalen Iriarte sería lehendakari", pero ha lamentado que no ve "ninguna posibilidad de hacerlo".

"Habrá un gobierno de salvación laboral, el del PNV y el PSE, que nos llevará a las inercias de siempre y que representa las políticas que nos han traído a esta situación que estamos viviendo ahora", ha concluido.