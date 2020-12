Otegi defiende una Constitución "hecha por vascos en un proceso constituyente y votada por vascos"

Califica de "supremacista" la Carta Magna y atribuye a su diseño los actuales "problemas estructurales" y los pronunciamientos de militares

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido una Constitución "hecha por vascos en un proceso constituyente y votadas por vascos", y ha calificado "supremacista" la actual Carta Magna.

En un acto político realizado por vía telemática con motivo del Día de la Constitución, Otegi ha indicado que, del diseño que se hizo para aprobar la Carta Magna, vienen "los problemas actuales". En este sentido, se ha preguntado por qué se sorprende ahora la gente de que los militares, -"hoy en la reserva pero anteayer en activo"-, digan "las cosas que dicen".

El líder de la formación soberanista ha señalado que fue la Constitución Española la que asignó "al Ejército español la defensa de la unidad nacional y quién dejó impune a los sectores que auparon el golpe estado del 36 mantuvieron el régimen de Franco". "Nadie se debería sorprender de estas cosas, pero díganme otro país en Europa que sea capaz de soportar los pronunciamientos que se están soportando. No hay país en Europa", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "el régimen de 78 es eso y el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las fuerzas policiales", además de otras "muchas cosas en positivo", que no ha negado que existan.

Arnaldo Otegi ha afirmado que hace 42 años le dijeron 'no' a esa Constitución y ha indicado que su principal razón en la actualidad para oponerse a la Carta Magna es que el pueblo vasco la rechazó, "como dijo no a la OTAN". Unas decisiones, que "no han sido respetadas".

El dirigente abertzale ha manifestado que, en el actual contexto de pandemia, con consecuencias en términos sociales y económicos, la Constitución Española se ha convertido "en la política española, que no en la vasca en un 'pim, pam, pum', en los que unos se la tiran a la cabeza a otros".

Sin embargo, ha asegurado que "nadie se atreve a hacer el debate de verdad", ya que "aquel diseño ha traído a estos problemas y buena parte de los problemas estructurales que existen en este Estado son porque no se produjo una verdadera transición democrática hace 42 años". "Y este es el debate que nosotros hacemos sin aspavientos sin crispaciones, sin tratar de humillar a nadie", ha apuntado.

Otegi ha asegurado que hay sectores que, "viendo en crisis ese régimen, quieren volver atrás", y estos días, según ha apuntado, se observan "maniobras en el Tribunal Supremo, pronunciamientos de militares que están en la reserva hoy, pero son los militares que han estado defendiendo la democracia, entre comillas, en los últimos 40 años".

"Todo eso refleja una crisis de régimen y refleja que algunos piensan que la salida autoritaria sigue siendo una opción real para caminar no sabemos en qué dirección", ha añadido.

Por ello, desde ese punto de vista, entiende que "poner coto a la derecha y ultraderecha sigue siendo un objetivo político" y, "si existieran aspectos positivos de ese marco jurídico-político como pueden ser algunos referidos a los derechos sociales que en su día se introdujeron, han demostrado en el Congreso y en Euskadi que son favorables a que esos derechos sociales "se amplíen".

REPÚBLICAS

"Nosotros, constitucionalistas vascos, abertzales, socialistas, independentistas y republicanos creemos que el horizonte no es monarquía o república, sino monarquia o repúblicas, en plural", ha añadido.

Arnaldo Otegi ha afirmado que hace falta una Constitución, pero "hecha por vascos en un proceso constituyente y votada por vascos", no porque traten "de aislarse de otros pueblos del Estado" o porque no tengan "empatía" con ellos, sino porque "es la mejor solución para los problemas de nuestro país".

"Todo el mundo está comprobando que EH Bildu, no solo trabaja en este marco y en el entretanto favoreciendo este proyecto constituyente en este país, sino que está favoreciendo que se amplíe la gama de derechos en el conjunto del Estado español. Dijimos 'no' a esta Constitución, decimos 'sí' a las repúblicas", ha manifestado.

El dirigente abertzale ha recordado que han pasado "42 largos años" desde que entró en vigor la Constitución y, sin querer "juzgar a nadie ni utilizar la Carta Margna para echar los trastos unos contra otros, ha hecho el balance de EH Bildu y el independentismo de izquierdas vasco sobre lo que ha ocurrido en estos años.

Otegi, tras indicar que el "paso del tiempo ha quitado y ha dado razones" y cree que, en su caso, se las han dado, ha afirmado que la Constitución es fruto "de un pacto entre los sectores que alimentaron y sostuvieron el régimen de Franco con determinadas fuerzas de la oposición: PSOE y Partido Comunista".

"Y eso es contar la verdadera historia de lo que sucedió porque ahora que algunos dicen que sabía todo el mundo lo que hacía determinado monarca en las Españas, pero que no se decía, también empieza a ser tiempo de contar lo que realmente sucedió hace 42 años, ha indicado

En este sentido, ha insistido en que, hace 42 años, los sectores que defendían a Franco y a su régimen pactaron un régimen de transición con determinados sectores de la oposición "pero no lo hicieron gratis et amore" e "impusieron sus condiciones"

Esas condiciones sobre las que "se escribió la Constitución" fueron, según ha señalado, "aceptar que el jefe del Estado era Juan Carlos de Borbón y que su designación se aceptaba habiendo sido una designación hecha por Francisco Franco".

La segunda condición era "impunidad absoluta para todos los sectores que habían abrazado y que habían sostenido el franquismo, en la Judicatura, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, en los medios de comunicación la gente pasó en 24 horas de ser franquista a apelarse democrátas".

Otegi ha señalado que la tercera condición era la "unidad inquebrantable y sagrada de la patria llamada España", algo que era "intocable" y no fue "objeto de negociación".

"CONSTITUCIÓN SUPREMACISTA"

Por lo tanto, ha indicado que es una Constitución "supremacista" porque, según ha manifestado, los vascos, los catalanes y gallegos no dicen que sean la "única nación existente". "Supremacismo es negar que existan otras naciones y afirmar que solo existe la tuya", ha apuntado.

Otegi ha señalado que la cuarta condición es que se mantuvieron "intactos los intereses económicos de la oligarquía que había crecido a la luz de la dictadura franquista". "Esos ilustres apellidos hoy conforman una buena parte de la oligarquía española", ha añadido.