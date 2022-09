Otegi defiende intervenir los mercados eléctrico e inmobiliario hasta que "se garanticen los derechos básicos"

Afirma que EH Bildu "va a ser el pegamento que va a ofrecer pactos de estado en este país"

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido intervenir los mercados eléctrico e inmobiliario hasta que "se garanticen los derechos básicos" porque "los oligopolios se deben a sus accionistas" y la coalición soberanista "a la gente". Además, se ha mostrado convencido de que EH Bildu "va a ser el pegamento que va a ofrecer pactos de estado en este país".

Durante su intervención, en la Conferencia Política que EH Bildu ha celebrado este sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Otegi ha aludido, entre otros asuntos, al cambio climático y sus consecuencias, para asegurar que este ha sido "el verano de la confirmación". "Seguramente hemos pasado el verano más fresco de lo que resta de nuestros días", ha dicho, citando a "un científico apellidado Valladares".

También se ha referido a las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterrez, quien ha advertido de que "estamos a un pequeño error de cálculo de la extinción como consecuencia de una conflagración nuclear" y ha asegurado que "las ganancias de petroleras y eléctricas son inmorales".

"¿A dónde va el mundo?", se ha preguntado Otegi, para asegurar que, lo que EH Bildu ha hecho "a lo largo de este último año" les da "confianza y serenidad".

"Y nos da una cierta alegría de saber que no solo acertamos en los debates estructurales -porque nosotros no nos vendemos a gurús que tienen intereses- sino que tratamos de hablar con la gente, con el movimiento sindical, con el movimiento obrero, con el movimiento feminista y el movimiento popular. Y con eso tratamos de hacer un análisis lo más detallado de la realidad", ha explicado.

Según ha precisado, aunque "las cosas pintan negras" y "se hace un cierto dramatismo de la situación", EH Bildu está "preparado". "Nos hemos preparado para este momento también, y lo que queremos hacer es cambiar de rumbo. Ya hemos dicho cómo vienen dadas las cosas. Lo que hay que hacer es pararlas y cambiarlas. Ese es el salto que queremos dar", ha apuntado.

Otegi ha indicado que la coalición ya ha "compartido con la gente" un análisis "más o menos negro sobre el futuro próximo que se aproximas". "Eso que algunos llaman una tormenta", ha dicho, en alusión al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que definió así la situación.

Ahora, según ha añadido, hay que decir que "se puede parar, hay que pararla y hay que cambiar el rumbo" porque "lo que nos ha traído hasta aquí son las equivocaciones o aciertos, dependiendo de qué intereses defendía, de las élites económicas y políticas en Europa y en Euskal Herria".

A su juicio, "este país está preparado" y "la izquierda independentista está preparada". "No vamos a insistir en las dificultades, vamos a insistir en las alternativas. Este es el mensaje que debemos transmitir al país: serenidad, estamos contentos, somos optimistas, porque creemos que ha llegado la fase de cómo podemos estar mejor aplicando alternativas", ha afirmado.

Otegi ha señalado que EH Bildu quiere "ofrecer instrumentos" para "parar lo que viene, si se puede y para cambiar la situación que quieren construir".

En este punto, ha aludido a la propuesta "para la defensa del estado del bienestar", plasmada en un decálogo con "algunas de las medidas que habría que tomar con urgencia para parar la situación", que EH Bildu presentará próximamente.

Tras advertir de que hay que "cambiar el modelo de producción y consumo y la distribución de la riqueza", ha añadido que "la izquierda nacional vasca planteará que hay que intervenir el mercado".

"La vida de la gente no puede depender de los intereses del mercado, porque los oligopolios se deben a sus accionistas y nosotros a la gente. Intervención, por supuesto, del mercado inmobiliario y del mercado eléctrico. ¿Hasta dónde? Hasta donde se garanticen los derechos básicos de la gente", ha defendido.

PEGAMENTO

Por otra parte, Arnaldo Otegi ha defendido el papel de EH Bildu y ha afirmado que "va a ser el pegamento que va a ofrecer pactos de estado en este país". "Son necesarios los Pactos de Estado, para incrementar en ámbito nacional y para poder responder a todos y cada uno de los retos a los que nos enfrentamos: energía, cuidados, clima... Estamos listos. Con todas las personas que estén dispuestas, EH Bildu será el pegamento que una a este país y garantizará acuerdos de Estado", ha dicho.

También se ha anunciado una nueva manifestación que la izquierda abertzale celebrará el 12 de noviembre en Bilbao y que "llenará otra vez las calles de Bilbao".

"Adelante, con una diferencia respecto a alguna consigna de la izquierda a lo largo de la historia. No vamos a decir 'No pasarán', vamos a decir 'No nos pararán'", ha señalado. Según ha afirmado, "nunca se da más que cuando se ofrece esperanza a la gente". "En Bilbao probaremos qué fuerza tenemos", ha concluido.