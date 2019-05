Otegi dice que EH Bildu tiene "derecho a hablar" con Sánchez

Actualizado 06/05/2019 13:09:37 CET

Ofrece la "mano tendida de la izquierda independista y de EH Bildu" y dice que puede contar con su "colaboración" para resolver problemas

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que EH Bildu tiene "derecho a hablar" con Pedro Sánchez y cree que sería "signo de normalidad" que no les excluyera de la ronda de contactos que inicia este lunes con líderes políticos de cara a la gobernabilidad.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición abertzale ha indicado que sería un "síntoma de normalidad" que Pedro Sánchez hablara con todos los grupos parlamentarios y sería "lo normal y lo lógico" por parte de quien pretende conformar un Gobierno"

Por ello, ha afirmado que "espera y desea" que, dentro de "una lógica y de la normalidad política" Sánchez pueda hablar con sus diputados y se pueda empezar la legislatura "con signos de normalidad". "EH Bildu tiene derecho a hablar con quien pretende ser nuevo Gobierno en el Estado español y plantearle y escuchar lo que tenga que decir, creo que sería un buen síntoma que no habría ningún tipo de exclusión con respecto a EH Bildu, ha añadido.

Otegi ha indicado que, si Pedro Sánchez quiere marcar distancias con EH Bildu y con el soberanismo catalán, tendrá que "poner encima de la mesa su previsión de lo que piensa hacer durante estos cuatro años". "Si hace eso, probablemente no tenga más aritmética que tratar de pactar con las derechas y, por lo tanto, lo que querría decir es que tiene miedo a gobernar y situarse en una bicicleta estática que no va a resolver ningún tipo problema", ha indicado.

A su juicio, Pedro Sánchez y el Estado tienen "tres problemas fundamentales", el relativo al modelo territorial con "el problema de las naciones sin estado", otro el modelo social y económico que es "injusto y poco competitivo", y un tercero "por la deriva autoritaria de los últimos años que ha producido numerosos presos y exiliados".

"Frente a estos tres problemas, Sánchez tiene dos posibilidades, la bicicleta estática, mirar a otro lado, hacer cómo que no existen los problemas o tratar de resolver los problemas del modo y manera que nosotros le hemos planteado mediante la negociación, el diálogo y el acuerdo", ha indicado.

Según Otegi, "ése es emplazamiento que EH Bildu, ERC y el conjunto del soberanismo le está haciendo al señor Sánchez". "¿Qué quiere usted hacer, quiere gobernar, quiere gobernar mirando hacia adelante, dando seguridad a la gente, colmando las esperanzas de la gente, quiere resolver esto de manera dialogada, acordada?" Si es así, nosotros estamos dispuestos a tener una actitud, como no podería ser de otra manera, absolutamente constructiva", ha preguntado.

Otegi ha añadido que, si lo que quiere Sánchez es "marginar al independentismo", tendrá que "contar con quién quiere hacer Gobierno, qué tipo de Gobierno quiere hacer y qué políticas tiene que hacer". Ello, a su juicio, le llevará a un fracaso absoluto en este Gobierno".

INVESTIDURA

Cuestionado por si estarían dispuestos a facilitar o, al menos, no impedir la investidura de Pedro Sánchez, para posteriormente hablar, Otegi ha afirmado que, antes de esa investidura, Sánchez y el PSOE tiene que "aclararles esta pregunta" que le están trasladando.

Otegi ha recordado que EH Bildu no ha afirmado que "no va a poner líneas rojas", ni a "facilitar un Gobierno de la ultraderecha en el Estado".

"Lo que nos tiene que decir es qué Sánchez quiere ser, el Sánchez del 155 ó el del 135. ¿Qué Sánchez quiere ser el que reconoce que tuvo presiones de los poderes económicos y va a inclinar la balanza hacia políticas sociales y públicas que defiendan los intereses de la gente y no de los bancos de las oligarquías?, ¿Qué Sánchez va a ser el que va a meter gente en la cárcel o el que va a tratar que los problemas de la gente que está en la cárcel se resuelvan de manera integral?", se ha preguntado.

Otegi ha afirmado que es Sánchez el que tiene "la pelota en su tejado" y ha añadido que, "hasta ahora en el Estado español, había la impresión de que los vascos y los catalanes no teníamos un problema estructural, sino que eran determinados vascos y determinados catalanes los que ponían problemas encima de la mesa y que, cuando se nos fuera esta especie de locura que tenemos cada cierto tiempo, las cosas irían por el cauce que ellos creen que tienen que ir".

"Ahora ya saben que tienen un problema y tienen tres problemas a resolver. ¿Lo quiere resolver mediante la vía del diálogo y la negociación sentándose en una mesa, sin condiciones previas? Bien, estamos dispuestos a jugar esta partida. Es más EH Bildu y ERC estamos dispuestos a que haya partida y a que esta partida se juegue con tranquilidad, con serenidad, con inteligencia pero abordando los problemas de fondo", ha añadido.

Otegi ha indicado que en el Estado español "cuando gana la derecha, aplica los programa de la derecha" y "cuando pierde la derecha, la izquierda aplica los programas de la derechas". A su juicio, el problema del PSOE es que, cada vez que llega al Gobierno, lo que hace "es aplicar las recetas de la derecha y, cuando la derecha estorduna, el PSOE tira para atrás".

El dirigente de EH Bildu cree que solo hay una posibilidad de que "las cosas vayan hacia adelante" y es que haya una "colaboración leal y efectiva con las izquierdas soberanistas, que lo que le decimos es hace falta una profundización democrática del régimen en el Estado español" porque el régimen del 79 es un "régimen en crisis".

OTRA MANERA

Para ello, en su opinión, hay que abordar las políticas "de otra manera" y "hay que acordarlas con las fuerzas que tenemos una naturaleza profundamente democratizadora en el Estado español". Otegi cree que es necesario reconocer la plurinacionalidad del Estado, modificar el modelo social y solucionar el "problema de presos y exiliados".

"Si no quiere hacer esto, le auguro que será un Gobierno que fracase y no solamente fracasará en términos de partido político sino que quedará demostrado que no existe ningún tipo de voluntad ni oferta democrática en el Estado para pueblos como el vasco o el catalán", ha manifestado.

Por ello, ha vuelto a ofrecer la "mano tendida" de la izquierda independista y de EH Bildu "esta ahí" y espera que "se juegue una partida con inteligencia para ir hacia adelante".

El coordinador de EH Bildu ha indicado que el PSOE tiene "una gran oportunidad" de hacer "las cosas de un modo diferente". "Nosotros lo que no vamos a hacer es obstaculizar que eso se pueda dar, le vamos a dar esa ventana de oportunidad, le vamos a decir que esta ventana de oportunidad, si quiere abrirla, va a contar con nuestra colaboración de manera constructiva, pero son ellos los que tienen que decir lo que quieren hacer, si seguir en la bicicleta estática o resolver los problemas y, si quieren resolverlos, estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena", ha manifestado.

Otegi ha señalado que, si quiere hacer políticas de izquierda, junto con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, Sánchez contaría con mayoría absoluta.

A su juicio, Sánchez va a conformar un Gobierno en minoría y tratará de "aplicar la geometría variable". "Si alguien piensa que se pueden hacer cosas con Ciudadanos y luego otras cosas con otros, desde luego que a nosotros, ahí no nos va a pillar. Si el piensa que esa fórmula puede servir para aliviarle en cierta medida la presión de la derechona para hacer cosas que vayan en favor de la gente, veremos qué partida hay", ha manifestado.

El dirigente de EH Bildu, que considera que no habrá gobierno de coalición con Unidas Podemos, ha preguntado a esta formación, si entra en el Ejecutivo, "si habrá derecho a decidir y si se resolverá el tema de los presos y habrá políticas realmente de izquierdas".