Oyarzabal (PP) dice que el acuerdo fiscal entre PNV y PSE es "un parche" que "no soluciona los problemas de vivienda"

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BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRES) -

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha considerado que el acuerdo fiscal en materia de vivienda acordado entre PNV y PSE-EE es "absolutamente insuficiente y un parche" que "no soluciona los problemas de la vivienda".

En declaraciones a los medios de comunicación, Oyarzabal ha valorado el acuerdo fiscal alcanzado este pasado jueves por PNV y PSE-EE para impulsar de manera conjunta un paquete de medidas fiscales centrado en el acceso a la vivienda, entre ellas cambios en los principales impuestos con los objetivos de facilitar el alquiler a precio asequible, movilizar la vivienda vacía, fomentar el ahorro estable a largo plazo, y desincentivar la concentración de viviendas en pocas manos y su uso turístico en los mercados residenciales más tensionados.

El presidente de los populares alaveses ha considerado la propuesta presentada por jeltzales y socialistas "absolutamente insuficiente". "Son parches y con parches no se solucionan los problemas de la vivienda", ha advertido, para explicar que desde el Partido Popular defienden "una rebaja de impuestos importante a trabajadores y a familias que compense la pérdida de poder adquisitivo de estos años".

El PP, según ha remarcado, hace "propuestas concretas para rebajar impuestos a los autónomos y a los jóvenes en sus primeros cuatro años de vida laboral", así como "deducciones mucho más importantes por hijos y por mayores a cargo que beneficien a todas las familias alavesas".