Pagazaurtundúa acusa al Gobierno Vasco de "tapar con bonitas alfombras" el "virus de la intolerancia" en Euskadi

Analiza con sindicatos policiales las campañas de "odio" contra la Ertzaintza

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria por Ciudadanos (Cs) Maite Pagazaurtundúa ha acusado al Gobierno Vasco de intentar "tapar con bonitas alfombras" el "virus de la intolerancia" en Euskadi, donde existe una "subcultura de la violencia latente".

Pagazaurtundúa ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde junto con el coordinador autonómico de Cs Euskadi, José Manuel Gil, se ha reunido con la Confederación Europea de Sindicados de Policía CESP.

La europarlamentaria y vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior ha afirmado que la intolerancia política no es algo que existe solo en España, sino que también se ve en otros países como en Alemania. "Hay muchas motivaciones de odio que pueden desembocar en una forma de odio más organizada, en una criminalidad más humanizada incluso en terrorismo", ha añadido.

Pagazaurtundúa cree que hay que "enfrentar el fenómeno de cara" y ha indicado que están "muy implicados en todo lo que tiene que ver con la criminalidad, la radicalización violenta y con todos los temas de intolerancia y odio".

Además, se ha referido a la situación de Euskadi y este jueves han mantenido un encuentro con distintos sindicatos policiales para" poder conocer el pulso de las necesidades, de la realidad, de lo que se vive en Euskadi que está en un periodo de post-terrorismo muy reciente" y con otras centrales han abordado cuestiones de estatutos policiales europeos.

SUBCULTURA DE LA VIOLENCIA

En el caso de Euskadi, ha denunciado que hay que "enfrentar una subcultura de la violencia latente", si bien ha subrayado que se está en una situación "mucho mejor" que hace años y eso "es muy bueno".

No obstante, ha indicado que hay "elementos tóxicos, virus políticos y virus de intolerancia" y cree que "no hacerles frente y poner alfombras" hace que parezca que no existe "el problema" o buscar soluciones que "igual no son las más adecuadas al problema"

"Nos parece que, a veces, en el Gobierno Vasco piensa más en comprar bonitas alfombras que tapen bien los problemas que no se saben resolver porque son difíciles y son incómodos y, además, se le quiere contar a la sociedad vasca que somos campeones en todo, que, en esto del posterrorismo, somos campeones".

Pagazaurtundúa ha destacado que la sociedad vasca es una sociedad "madura" y se está "haciendo un esfuerzo por aprender a sobrellevar las heridas del pasado" pero cree que "hay elementos latentes" que "no se pueden disimular".

ERTZAINTZA

La europarlamentaria ha señalado que, en el tema de la intolerancia, la pandemia ha servido para hacer "unos ejercicios de violencia contra la Ertzaintza". En este sentido, ha explicado que han enviado un dossier y ha tenido comunicación con Europol para "poder hablar de todas las campañas de creación de la imagen del odio contra la Ertzaintza".

"Todo lo que tiene que ver con esos episodios violentos por la frustración que muchos chavales han tenido durante la pandemia pero luego utilizada políticamente y no condenada por el mundo de Batasuna y con una cierta complicidad del mundo de Podemos, intentando cambiar las tornas de lo que es el cumplimiento de la ley en algo negativo hacia la policía, es intolerable", ha agregado.

Además, ha indicado que la "gran asignatura pendiente" del País Vasco es la condena por parte "de los políticos que fueron los inductores de la violencia".

A su juicio, hay un "juego doble", por una parte, los lobbistas de EH Bildu que "van a reunirse con los directores de las prisiones vascas, piden indultos, amnistía, de todo, lo negocian con el Gobierno de Madrid, lo que sea, el trato que sea y presionan al PNV que va a coger la competencia de prisiones para intentar tener una sobreinfluencia y que noten el peso de que ahora están a buenas pero se pueden poner a malas".

Sin embargo, por otro lado, esos "lobbistas no asumen la responsabilidad de que la política indujo a esas personas a convertirse en terroristas" "Eso está pendiente en el País Vasco, está mal resuelto", ha manifestado Pagazaurtundúa, que denuncia que no asuman esa "responsabilidad" y ello "enturbia todo lo que es el fenómeno del posterrorismo".

Ha añadido que, cuando se habla de resocializar, se habla de los presos de ETA, pero no se piensa en que hay "casi 400 familias cuyo asesinato de su ser querido no ha sido resuelto". "¿Eso no tiene que ser prioritario?", se ha preguntado.

"El virus está ahí, es muy marginal, pero existe y se ha detenido a gente de ATA hace muy poquitos días en Pamplona, hay un caladero de chavales en los que se están intentando volver a tener la utilización de la violencia como instrumento de consecución de objetivos políticos", ha añadido.

Por último, Pagazaurtundua ha recordado el trabajo que vienen desarrollando en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior en áreas como la retirada en toda Europa del contenido terrorista online o en el ámbito de la intolerancia de varias motivaciones y ha señalado que, desde su oficina, va a presentar una cartografía del odio en Europa, con un primer estudio con seis países.