Palestinarekin Elkartasuna exige que se suspendan los partidos del Baskonia contra los conjuntos israelíes

Rueda de prensa de Palestinarekin Elkartasuna - PALESTINAREKIN ELKARTASUNA

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha exigido que se suspendan los partidos que disputará el Baskonia contra los equipos israelíes de baloncesto Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv en Vitoria-Gasteiz los próximos 17 de noviembre y 4 de diciembre, respectivamente, y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía "al boicot" de los mismos.

En una rueda de prensa celebrada esta tarde en la capital alavesa, el colectivo ha denunciado que Israel "utiliza estos eventos deportivos para lavar su imagen y normalizar sus crímenes".

"En un momento en el que sigue perpetuando un genocidio contra el pueblo palestino, sigue atacando a otros pueblos de la región y, junto con Estados Unidos, ha iniciado una guerra contra Irán, es imprescindible volver a dejar claro que no vamos a permitir ningún tipo de complicidad con Israel", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que, a través de estos eventos, Israel se presenta como "un estado moderno, separando su imagen de lo que es en realidad, una entidad colonial y supremacista", por lo que ha apelado a "la lucha en contra de la celebración de estos partidos", ya que "no pueden desvincularse de la lucha por la ruptura de todas las relaciones con Israel".

Palestinarekin Elkartasuna ha acusado a la competición de la Euroliga, a la dirección del club baskonista y al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de permitir la visita de los equipos israelíes "año tras año", a pesar de que "sigue perpetuando un genocidio contra el pueblo palestino".

"Estos actores no tienen interés real en frenar las relaciones con la entidad sionista, principal socio del imperialimo occidental en la región. Durante décadas y después de un genocidio retransmitido en vivo y en directo, no solo no han tomado ninguna medida para deslegitimar a Israel, sino que siguen manteniendo las complicidades", ha reprobado.

Por todo ello, ha exigido la "cancelación de los partidos" y ha hecho un llamamiento a la movilización con este objetivo y para secundar las diferentes iniciativas que se irán presentando a lo largo de las próximas semanas.