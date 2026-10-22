La Paloma y La Habitación Roja protagonizarán una nueva cita de Irun Zuzenean - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paloma y La Habitación Roja protagonizarán una nueva cita de Irun Zuzenean este sábado en el CBA. Esta nueva jornada del festival combina nuevo rock alternativo con indie rock español, dentro de una programación que combina diferentes estilos musicales, artistas y espacios a lo largo del mes de octubre.

La Paloma representa "una de las propuestas más estimulantes del nuevo rock alternativo nacional, con un sonido que recupera la esencia del rock de guitarras de los años noventa, pero con una sensibilidad plenamente contemporánea", han señalado desde el Ayuntamiento irundarra.

Por su parte, La Habitación Roja, con más de tres décadas de trayectoria, es uno de los grandes referentes del indie rock español. "Sus canciones, con guitarras melódicas y letras profundas, abordan cuestiones como el amor, el paso de los años, la memoria o la búsqueda de la felicidad cotidiana", han apuntado.

Como viene siendo habitual en esta edición del Irun Zuzenean Zikloa, el sábado contará también con su sesión musical en el espacio IrekiART del CBA, ampliando así su propuesta más allá de la sala principal.

En este caso, será Optigan 1 quien ofrezca sus ritmos antes y después de los conciertos, mezclando las últimas novedades de la escena alternativa con grandes clásicos del sonido indie y del pop y rock en todas sus vertientes.