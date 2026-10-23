Parlamentarios vascos se reúnen con una delegación de organizaciones palestinas

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Intergrupo parlamentario de apoyo a Palestina y Oriente Próximo del Parlamento Vasco se ha reunido con una delegación de organizaciones aliadas de Palestina de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).

Durante la reunión, los representantes de estas organizaciones han compartido información actualizada sobre la situación en Palestina y el incremento de la violencia contra la población palestina, con especial atención a la situación de las mujeres y a las vulneraciones de derechos humanos que afectan a las organizaciones sobre el terreno, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Asimismo, se han abordado los ataques sufridos durante este año en el desarrollo de proyectos respaldados por eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, así como las dificultades que estas actuaciones plantean para la continuidad de su trabajo humanitario y de cooperación.