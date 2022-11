La propuesta recibe el apoyo de todos los grupos salvo Vox, aunque el PNV critica que el Estado no siga asumiendo el 30% de la rebaja

VITORIA, 24 Nov.

El Parlamento Vasco ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, una enmienda de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU que insta al Gobierno Vasco a prorrogar durante 2023 los descuentos del 50% en el transporte público.

El pleno del Parlamento Vasco ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de Elkarrekin Podemos-IU, formación que ha acordado una enmienda transaccional con EH Bildu.

El texto acordado por ambas formaciones también ha sido apoyado por los partidos que integran el Gobierno Vasco (PNV-PSE), así como por PP+Cs, mientras que la única representante del Grupo Mixto-Vox se ha abstenido en la votación y no ha intervenido en el debate.

A través de esta iniciativa, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a prorrogar durante 2023 los descuentos del 50% en el transporte público implantados en septiembre, y que en principio se iban a mantener hasta el 31 de diciembre de este año.

Además, la Cámara pide que estas ayudas, que se pusieron en marcha para contrarrestar el impacto de la subida generalizada de precios sobre las economías familiares, se evalúen a partir del sexto mes del próximo año, con el fin de analizar "si se dan o no las condiciones

que las motivaron".

"DESCUENTOS PROGRESIVOS"

A su vez, el Parlamento insta al Gobierno Vasco y al conjunto de administraciones competentes a que, en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, proponga a la totalidad de los operadores

públicos de Euskadi que se comprometan con "el establecimiento y la aplicación de una sistema de descuentos progresivos en el

precio de las tarifas del transporte".

Dicho sistema --añade la enmienda-- deberá establecer los descuentos "en función del uso y condición personal" de cada usuario del transporte público, y habrá de tener en cuenta, asimismo, la renta de las personas o unidades familiares beneficiarias".

En el transcurso del debate, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha explicado que esta medida pretende "proteger la economía de las familias de las clases trabajadoras en un momento de inflación histórico".

"NO VALEN LAS EXCUSAS"

"Tenemos la capacidad política y financiera suficiente para poder hacer este esfuerzo y mantener los descuentos; no valen las excusas ni esperar a terceros para ejercer nuestras competencias", ha añadido. En este sentido, y frente a la demanda del PNV para que el Gobierno de España siga aportando el 30% de los descuentos en los transportes de competencia autonómica, ha recordado que el Ejecutivo central "no tiene ninguna obligación" de prorrogar estas ayudas.

Por parte de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño ha defendido la importancia de establecer un sistema de ayudas al transporte "homogéneo y progresivo", que tenga en cuenta la frecuencia de uso y la renta de los beneficiarios de los descuentos.

Además, ha expresado su desacuerdo con la posición del PNV, al que ha reprochado que pretenda condicionar el mantenimiento del descuento del 50% a que el Estado siga aportando el 30% de esa suma. En todo caso, se ha felicitado por la aprobación de la enmienda suscrita por su grupo y Elkarrekin Podemos-IU, dado que en ella se recogen medidas que serán "agradecidas" por los ciudadanos.

La parlamentaria del PNV Irune Berasaluce ha recordado que el sistema de descuentos vigente fue puesto en marcha por el Gobierno central, que decidió aplicar la gratuidad en los transportes de competencia estatal y subvencionar en un 30% la rebaja de las tarifas en los transportes de competencia autonómica, una ayuda que fue complementada con otro 20% por las administraciones vascas.

EUSKADI "PAGA LA RONDA"

"Es una decisión de Madrid", ha subrayado, tras lo que se ha dirigido al PSE-EE y a Elkarrekin Podemos-IU para decirles que, dado que apoyan el mantenimiento de estos descuentos y que ambas formaciones son parte del Gobierno central, planteen al Ejecutivo español que prorrogue la financiación del 30% de las ayudas para los descuentos. En este sentido, y pese a que finalmente ha apoyado la enmienda, ha lamentado que Euskadi deba "pagar la ronda" por una medida "estrella" del gabinete de Pedro Sánchez.

Por el contrario, la parlamentaria del PSE-EE Susana Corcuera ha subrayado que el Gobierno central "no impuso" a las administraciones vascas acogerse a la ayuda del 30% ni complementar con un 20% adicional ese descuento. "Ahí el Estado no dice ni pío; cada autonomía es libre de acogerse o no", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que las instituciones vascas "tienen que ejercer y desarrollar sus competencias", entre las que ha recordado que se encuentran la mayor parte de los transportes públicos.

Por su parte, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha explicado que su grupo "no puede estar en contra" de una medida que responde a una "lectura real" de la situación socioeconómica y con la que se pretende reducir el impacto de la inflación sobre las familias.

La representante de PP+Cs ha considerado "vital" que se mantengan este tipo de medidas "excepcionales" mientras persista la actual coyuntura económica.