El Parlamento Vasco analiza la evolución del proceso de paz y la situación humanitaria en Colombia

VITORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Intergrupo de apoyo al proceso de paz de Colombia del Parlamento Vasco se ha reunido este jueves con Mateo Echeverry, integrante de la Misión de Colombia, para compartir información actualizada sobre la situación humanitaria y la evolución del proceso de paz en el país.

La visita de Echeverry a Euskadi se enmarca en la presentación de un estudio de caso sobre las restricciones a la movilidad en el contexto del conflicto armado colombiano y sus consecuencias para la seguridad alimentaria, organizada por Acción contra el Hambre en colaboración con Hegoa, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la EHU.

La reunión se ha centrado en abordar las consecuencias humanitarias del conflicto y conocer las dificultades que afronta la población afectada, en un contexto en el que la construcción de la paz y la protección de los derechos de las comunidades siguen siendo cuestiones fundamentales, según ha informado el Parlamento en un comunicado.